Забеременевшая в 13 лет Даша экс-Суднишникова из Железногорска и ее муж Артур Столетов. Фото: личный архив.

Между первой и второй перерывчик - в шесть лет. Даша экс-Суднишникова (она же звезда соцсетей, известная как беременная в 13 от 10-летнего) из Железногорска 18 мая родила второго ребенка. Теперь она мама двух дочек. Поздравляем! Больше деталей – в эксклюзивном материале «КП» - Красноярск.

Мама первенца - в 14 лет

Напомним, первая дочка Даши, малышка по имени Миля, появилась на свет летом 2020 года. Тогда ее маме было всего 14 лет, она училась в седьмом классе одной из школ Железногорска, закрытого города неподалеку от Красноярска.

Беременность школьницы для многих стала шоком. Тем более Даша призналась, ребенок – от ее приятеля, четвероклассника. Детей тут же позвали на шоу «Пусть говорят», где они живо описали, как все получилось. Точки над «и» расставили эксперты программы. После нехитрых исследований они рассказали: «бойфренд» Даши отцом ее будущей крохи быть не может. Физически он сам еще ребенок.

Позже выяснилось: семиклассница забеременела от парня постарше. Тот давно не давал ей прохода. После случившегося они не встречались, каждый пошел своей дорогой.

Даша со своей скандальной историей гремела в соцсетях. Быстро монетизировала сомнительную известность. А потом покатилась по наклонной: парни, гулянки, алкоголь.

Тогда на горизонте объявился Степан (имя изменено), отец Мили. Он уже знал, воспитанием дочки занимается бабушка Лена, мать Даши. И тоже решил поучаствовать. Заявил о своих правах на девочку, начал с ней видеться. И, в конце концов, забрал к себе. Чтобы ребенок рос в нормальной атмосфере, любви и заботе.

Они живут вместе, строят планы. Фото: личнй архив.

2025 год стал переломным

Даше тяжело далась разлука с дочкой. Но победить свои пристрастия она была не в силах, загулы продолжались. Ее прокляла родная мать: «Из-за тебя забрали Милю!», выгнала из дома.

Свой 18-й день рождения Даша встретила в «дурке». Праздничный торт ей передали через прутья решетки на окне. 19-летие было не лучше: одна, забытая всеми, просто просидела на ступеньках какого-то подъезда.

Без родных, без дома, без Мили. Трудно сказать, что произошло, но 2025-й год оказался для Даши переломным. На какое-то она время пропала из соцсетей, а мать сообщила: «Дочка в рехабе».

Выйдя оттуда, Даша впервые за долгое время поделилась с подписчиками чем-то хорошим: «Кажется, я влюбилась. Это дает мне смысл жить, делает счастливой. Ничего не расскажу – счастье любит тишину».

Влюбленные поженились в феврале. Фото: личный архив.

Лишь совсем недавно стало известно: там, в реабилитационном центре, Даша познакомилась с парнем, он постарше. Артур Столетов, 27 лет, работает грузчиком – на заказ. Вскоре они начали жить вместе, а Даша огорошила фолловеров снова, у них будет ребенок.

1 февраля она отпраздновала свое 20-летие. Тоже первый за многие годы счастливый день рождения, юбилей. Причем рядом с любимым парнем.

Даша и Артур познакомились в рехабе, а потом поженились. Фото: личный архив.

А 12 февраля Даша и Артур поженились. На фото из ЗАГСа оба сияют – нормальные молодожены. Да и Даша теперь другая – не девочка-скандал, а будущая мамочка. На фото она в платочке, ходит в храм, показывает кроватку для малыша, детские вещи, игрушки.

Кстати, теперь Даша не Суднишникова, а Столетова, взяла фамилию мужа. Кто не знает, эта фамилия - пожелание долгой жизни.

Дважды мама - в 20 лет

Кто же родится, мальчик или девочка? Пара узнала пол ребенка еще в январе. Но Даша не захотела трубить на этом на весь интернет. И лишь в начале мая написала в своих соцсетях: у них с Артуром будет девочка. То есть она станет мамой двух дочек.

Примерный срок родов был 14 мая.

18 мая Даша экс-Суднишникова родила вторую дочку. Фото: личный архив.

- Каждый день ходить все тяжелее. Могу родить со дня на день! –говорила юная блогерша.

И вот дождалась: 18 мая 2026 года на свет появилась ее малышка. Вес – три килограмма150 граммов, рост 51 сантиметр. Все по стандарту.

Какое имя выбрали для нее родители, пока не сообщается.

Юная мама счастлива. Фото: стоп-кадр видео из личного архива семьи.

- Сейчас я вам кое-что покажу, небольшой секретик! - радуется Даша и гладит рукой кроху, закутанную в розовое одеяло. А сама светится от счастья. Теперь их трое! И пусть все плохое останется в прошлом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Готовы? Забеременевшая в 13 лет рассекретила пол второго ребенка

«Мы узнали пол ребенка!»: снова беременная - и не от 10-летнего - Даша Суднишникова ходит в храм в платочке, но всё еще торгует домашними видео