Между первой и второй перерывчик - в шесть лет. Даша экс-Суднишникова (она же звезда соцсетей, известная как беременная в 13 от 10-летнего) из Железногорска 18 мая родила второго ребенка. Теперь она мама двух дочек. Поздравляем! Больше деталей – в эксклюзивном материале «КП» - Красноярск.
Напомним, первая дочка Даши, малышка по имени Миля, появилась на свет летом 2020 года. Тогда ее маме было всего 14 лет, она училась в седьмом классе одной из школ Железногорска, закрытого города неподалеку от Красноярска.
Беременность школьницы для многих стала шоком. Тем более Даша призналась, ребенок – от ее приятеля, четвероклассника. Детей тут же позвали на шоу «Пусть говорят», где они живо описали, как все получилось. Точки над «и» расставили эксперты программы. После нехитрых исследований они рассказали: «бойфренд» Даши отцом ее будущей крохи быть не может. Физически он сам еще ребенок.
Позже выяснилось: семиклассница забеременела от парня постарше. Тот давно не давал ей прохода. После случившегося они не встречались, каждый пошел своей дорогой.
Даша со своей скандальной историей гремела в соцсетях. Быстро монетизировала сомнительную известность. А потом покатилась по наклонной: парни, гулянки, алкоголь.
Тогда на горизонте объявился Степан (имя изменено), отец Мили. Он уже знал, воспитанием дочки занимается бабушка Лена, мать Даши. И тоже решил поучаствовать. Заявил о своих правах на девочку, начал с ней видеться. И, в конце концов, забрал к себе. Чтобы ребенок рос в нормальной атмосфере, любви и заботе.
Даше тяжело далась разлука с дочкой. Но победить свои пристрастия она была не в силах, загулы продолжались. Ее прокляла родная мать: «Из-за тебя забрали Милю!», выгнала из дома.
Свой 18-й день рождения Даша встретила в «дурке». Праздничный торт ей передали через прутья решетки на окне. 19-летие было не лучше: одна, забытая всеми, просто просидела на ступеньках какого-то подъезда.
Без родных, без дома, без Мили. Трудно сказать, что произошло, но 2025-й год оказался для Даши переломным. На какое-то она время пропала из соцсетей, а мать сообщила: «Дочка в рехабе».
Выйдя оттуда, Даша впервые за долгое время поделилась с подписчиками чем-то хорошим: «Кажется, я влюбилась. Это дает мне смысл жить, делает счастливой. Ничего не расскажу – счастье любит тишину».
Лишь совсем недавно стало известно: там, в реабилитационном центре, Даша познакомилась с парнем, он постарше. Артур Столетов, 27 лет, работает грузчиком – на заказ. Вскоре они начали жить вместе, а Даша огорошила фолловеров снова, у них будет ребенок.
1 февраля она отпраздновала свое 20-летие. Тоже первый за многие годы счастливый день рождения, юбилей. Причем рядом с любимым парнем.
А 12 февраля Даша и Артур поженились. На фото из ЗАГСа оба сияют – нормальные молодожены. Да и Даша теперь другая – не девочка-скандал, а будущая мамочка. На фото она в платочке, ходит в храм, показывает кроватку для малыша, детские вещи, игрушки.
Кстати, теперь Даша не Суднишникова, а Столетова, взяла фамилию мужа. Кто не знает, эта фамилия - пожелание долгой жизни.
Кто же родится, мальчик или девочка? Пара узнала пол ребенка еще в январе. Но Даша не захотела трубить на этом на весь интернет. И лишь в начале мая написала в своих соцсетях: у них с Артуром будет девочка. То есть она станет мамой двух дочек.
Примерный срок родов был 14 мая.
- Каждый день ходить все тяжелее. Могу родить со дня на день! –говорила юная блогерша.
И вот дождалась: 18 мая 2026 года на свет появилась ее малышка. Вес – три килограмма150 граммов, рост 51 сантиметр. Все по стандарту.
Какое имя выбрали для нее родители, пока не сообщается.
- Сейчас я вам кое-что покажу, небольшой секретик! - радуется Даша и гладит рукой кроху, закутанную в розовое одеяло. А сама светится от счастья. Теперь их трое! И пусть все плохое останется в прошлом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Готовы? Забеременевшая в 13 лет рассекретила пол второго ребенка
«Мы узнали пол ребенка!»: снова беременная - и не от 10-летнего - Даша Суднишникова ходит в храм в платочке, но всё еще торгует домашними видео