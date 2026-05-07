Даша и Артур поженились и скоро станут мамой и папой. Фото: личный архив.

- С каждым днем все тяжелее. Со дня на день могу родить! – Даша экс-Суднишикова из Железногорска рассекретила пол второго ребенка. Не так давно бывшая звезда соцсетей, известная как «беременная в 13 от 10-летнего», вышла замуж за своего жениха Артура Столетова. И готовится снова стать мамой. Подробности – в эксклюзивном материале «Комсомольской правды» - Красноярск.

Первую дочку воспитывает отец

История Даши прогремела в 2020-м году. Семиклассница из закрытого городка Железногорска сообщила, она ждет ребенка от своего бойфренда. Не беда, что он учится в четвертом, зато не прочь стать папой, объявил пацан на шоу Первого канала «Пусть говорят».

Ясность в скандально дело внесли эксперты. Оказалось, Ваня не отец, элементарно не созрел физически. А свою дочку Милю Даша родила совсем от другого, парня-старшеклассника. Сначала объявила, что тот добился близости силой. Но, в конце концов, выяснилось, все произошло по обоюдному согласию.

Парень несколько лет не выходил на связь. Но появился, когда Даша пустилась во все тяжкие. Раскрутила свои соцсети, пошли шальные деньги, вслед за ними алкоголь, запрещенка. От нее отказалась даже собственная мать, Елена.

Тогда же юный отец, Степан (имя изменено) рассказал: на ребенка претендует он. Тем более дочка похожа на папу, как две капли воды. Сейчас девочка живет в его семье, растет в ласке и заботе.

Для малышки уже куплена кроватка. Фото: личный архив.

Вместе ходят к «пятидесятникам»

Что касается Даши, после черной полосы в ее жизни наконец-то наступила белая. Напомним, 18-й день рождения она встретила в психиатрической клинике, 19-й – одна в подъезде. А потом все переменилось: в 2025-м прошла лечение в реабилитационном центре, говорит, избавилась от зависимостей.

И, как оказалось, именно там встретила того, кого давно искала. Первое время даже не хотела называть имя своего парня. Просто боялась сглазить, спугнуть свое счастья. Но, в конце концов, разговорилась.

И представила любимого своим подписчикам – Артур Столетов, 27 лет. Сам из Железногорска, из хорошей семьи. Занимается перевозкой грузов – по заказу.

Влюбленные только подумывали съехаться, расписаться. И вдруг Даша поняла, она беременна, ждет второго ребенка. Поначалу испугалась – так быстро снова становиться мамой не планировала.

Сейчас,7 мая, у Даши 273 день беременности. Фото: личный архив.

Но взяла себя в руки, тем более Артур ее поддержал. Они сняли квартиру, вместе живут, вместе ходят в церковь. Но не в православный храм, а в общину пятидесятников «Божья благодать».

Кстати, Дашу трудно узнать: носит платочек и светится от счастья. Никаких вредных привычек, как раньше. Выполняет все предписания врачей.

Они познакомились в рехабе и с тех пор не расстаются. Фото: личный архив.

«Это опять девочка!»

- 2 мая у меня уже 37 неделя, - говорит она. – Со дня на день могу родить! С каждым днем становится все тяжелее. Сейчас еду с больницы, выхожу с автобуса, у меня слишком сильно пнулся ребенок. Выхожу с автобуса и такая (сгибается). Бабушка выходит: «Что случилось? Рожаешь? Скорую вызываем?» Там мужики стоят напротив остановки, смотрят на меня такииими глазами. Я говорю, да все нормально, просто пнулся!

6 мая Даша запустила опрос: «Как думаете, какой пол у ребенка?». Большинство подписчиков (63% против 39%) решили, что она носит под сердцем девочку. И, оказывается, не ошиблись.

- Готовы? Девочка у меня будет! – спустя несколько часов сообщила юная мама.

Что ж, поздравляем. Пусть все пройдет гладко. Предполагаемая дата родов – 14 мая.

20-летняя звезда соцсетей ждет вторую дочку. Фото: личный архив.

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

