В Красноярске спустя семь лет вынесли приговор экс-чиновнице за крупные взятки

Расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы администрации Красноярска Ирины Тюриной было завершено еще в сентябре 2021 года. Однако приговор вынесен только сейчас. Судебный процесс тянулся, потому что подсудимая периодически «болела», а защита подавала какие-то ходатайства. Сама фигурантка уголовного дела находилась дома. Однако сколько не откладывай наказание, а отбывать его придется: 13 лет колонии общего режима.

Когда-то заместитель руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений нашла способ, как пополнить свой кошелек, используя служебные ресурсы. Обратила внимание, как много желающих купить или взять в аренду принадлежащие городу нежилые помещения. Поставила условие: хотите заполучить наверняка и по выгодной цене – платите.

Первый раз получилось, второй… а дальше пошло, как по конвейеру. В региональном следкоме уточнили, что в период с августа 2018 года по октябрь 2019 года Тюрина совершила девять эпизодов преступления: семь – за взятки в крупном размере и две – в особо крупном.

Расценки устанавливала сама – от 150 тысяч до 3 миллионов рублей. Это зависело от того, где находится муниципальная собственность, площадь, а также степень заинтересованности. В совокупности размер мзды составил более 6,5 миллионов рублей. Эту преступную схему пресекли сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю.

Интересно, что действовала экс-чиновница не одна, у нее были два сообщника: один – депутат Горсовета, другой – депутат Заксобрания (оба – бывшие). В отношении их уголовные дела еще рассматриваются в суде.

Получила экс-чиновница лишение свободы на 13 лет в колонии общего режима, а когда выйдет – запрет занимать должности в органах местного самоуправления связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на 12 лет. Также ей придется выплатить штраф в размере16 миллионов рублей.

Приговор в законную силу не вступил, у сторон есть время его обжаловать.