«Город трудовой доблести»: Банк России выпустил памятную монету с Красноярском

4 мая Банк России выпустил монету номиналом 10 рублей, посвященную Красноярску. На ее оборотной стороне находится изображение фрагмента мемориального комплекса в честь 70-летия Победы — скульптурной композиции «Женщина и мальчик-подросток, собирающие миномет».
Монеты номиналом 10 рублей из недрагоценных металлов относятся к серии «Города трудовой доблести». Помимо Красноярска, на них появились Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Магадан, Пенза. Тираж монет — один миллион штук каждая.
Пресс-служба Банка России добавила, что специально охотиться за новыми монетами не нужно: «десятки» постепенно поступят в оборот всех регионов нашей страны, их можно будет получить на сдачу.
Напомним, что почетное звание «Город трудовой доблести» установлено для увековечения подвига тружеников тыла, совершенного во время Великой Отечественной войны.
С первого дня войны в нашем городе развернули масштабное производство продукции, остро необходимой фронту. В 1941 году Красноярск принял оборудование 29 крупных заводов и фабрик из прифронтовых территорий, а также 30 тысяч рабочих.
Звание города трудовой доблести краевому центру присвоили в 2021 году.
В субботу в нашем городе отметят 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне — одну из самых значимых дат в истории страны. В Красноярске пройдут торжественные митинги, концерты, патриотические акции и культурные события, объединяющие разные поколения.
