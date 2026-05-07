«Город трудовой доблести»: Банк России выпустил памятную монету с Красноярском

Фото: Банк России

4 мая Банк России выпустил монету номиналом 10 рублей, посвященную Красноярску. На ее оборотной стороне находится изображение фрагмента мемориального комплекса в честь 70-летия Победы — скульптурной композиции «Женщина и мальчик-подросток, собирающие миномет».

Монеты номиналом 10 рублей из недрагоценных металлов относятся к серии «Города трудовой доблести». Помимо Красноярска, на них появились Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Магадан, Пенза. Тираж монет — один миллион штук каждая.

Пресс-служба Банка России добавила, что специально охотиться за новыми монетами не нужно: «десятки» постепенно поступят в оборот всех регионов нашей страны, их можно будет получить на сдачу.

Напомним, что почетное звание «Город трудовой доблести» установлено для увековечения подвига тружеников тыла, совершенного во время Великой Отечественной войны.

С первого дня войны в нашем городе развернули масштабное производство продукции, остро необходимой фронту. В 1941 году Красноярск принял оборудование 29 крупных заводов и фабрик из прифронтовых территорий, а также 30 тысяч рабочих.

Звание города трудовой доблести краевому центру присвоили в 2021 году.

В субботу в нашем городе отметят 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне — одну из самых значимых дат в истории страны. В Красноярске пройдут торжественные митинги, концерты, патриотические акции и культурные события, объединяющие разные поколения.

Не пропустить самые интересные и важные мероприятия поможет наш материал.

