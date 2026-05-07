Главная заповедь традиционной стрижки верблюдов – обездвижить животное, но не навредить ему. Фото: дом культуры с. Баян-Кол

В век скоростей, искусственного интеллекта и городского одиночества есть место, где люди до сих пор собираются вместе, чтобы повалить на землю полутонного верблюда, остричь его ручными ножницами и получить за это... живого барана. Но главное – не призы, а общение во время совместной работы. Давняя традиция – не музейный экспонат, а самая что ни на есть живая и объединяющая. Добро пожаловать в Туву, в село Баян-Кол, где стрижка верблюдов превращается в главный весенний праздник!

Прежде, чем подстричь верблюда, нужно его поймать и обездвижить. С этой непростой задачей справляются самые сильные участники команд. Фото: стоп-кадр видео администрации Кызылского кожууна

Напомним, республика расположена в центре Азии. На высокогорьях здесь живут снежные барсы и тувинские яки-сарлыки, а на юге и в центральной части – верблюды. Монгольские бактрианы, которых разводят в трех районах республики, привыкли к настоящим испытаниям: зимой здесь морозы до -45, летом степь прогревается до +45, а иногда и выше. Зимняя шерсть помогает выдержать верблюдам экстремальные зимние температуры, но летом становится для них не спасением, а опасной ловушкой. Спасать животных от перегрева издавна приходится человеку.

Смотрите, какие красавцы-бактрианы живут в Баян-Коле! Фото: управление культуры Кызылского кожууна Тувы

Праздник не для туристов

Каждый год после в начале мая в селе Баян-Кол, в местечке Кызыл-Чыраа, проходит фестиваль стрижки верблюдов. Сотрудница пресс-службы администрации Кызылского района Алдынай Куулар горячо убеждает корреспондента «КП»-Красноярск, что это не туристический аттракцион.

– Фестиваль жители проводят для себя, а не для туристов, – говорит Алдынай. – Конкурс начали устраивать еще в советское время, лет сорок назад, когда в селе появилось хозяйство по разведению верблюдов. Сейчас это муниципальное предприятие «Баян-Кол». Верблюдов в нем все равно нужно стричь, а это повод поощрить лучших стригалей. Большую работу лучше всего делать сообща.

В команде около десяти человек, а стригут животного обычно двое-трое участников. Фото: стоп-кадр видео администрации Кызылского кожууна

Самый близкий по духу аналог в мире – фестиваль художественной стрижки верблюдов в индийском Биканере. Там верблюдам выстригают сложнейшие узоры в стиле традиционных орнаментов, и на создание одной такой стрижки может уходить до трех лет. Но в Туве – другая философия. Здесь традиция не декоративная, а прикладная, жизненно необходимая. Верблюда нужно не украсить – подготовить к зною. А заодно собрать ценную шерсть.

Как стригут по-старинке

Стрижка верблюдов в Баян-Коле – это не просто сельскохозяйственная работа. Это настоящее командное единоборство человека с природой. Верблюды не понимают, что им хотят облегчить жизнь в жару. Они убегают, брыкаются, показывают характер. Поэтому технология здесь осталась той же, что и столетия, а может, и тысячелетия назад.

Сельчане используют веревки, чтобы поймать верблюда и заставить его лечь на землю. Фото: управление культуры Кызылского кожууна Тувы

Верблюда валят на землю с помощью веревок. Этот прием на профессиональном языке называется «метод повала». Бить животное нельзя. Задача – обездвижить, но не навредить.

Справиться с полутонным животным могут самые сильные участники команды. Фото: стоп-кадр видео администрации Кызылского кожууна

Сельчане уверены: их традиция – это не жестокое обращение с животными.

– Верблюды после весенней стрижки чувствуют себя прекрасно, – дружно заверяют участники фестиваля. – Нет, сразу после нее они не мерзнут: стригут их раз в год, когда уже тепло.

Верблюды ждут своей очереди в уличных загонах. Фото: стоп-кадр видео администрации Кызылского кожууна

Корреспондент «КП»-Красноярск «выпытывал» тонкости стрижки верблюдов у председателя села Баян-Кол Хулера Байкары:

– В этом у нас было десять команд. В каждой обычно человек семь, максимум – десять. Часть участников помогает догнать верблюда и уложить его на землю с помощью веревок. Потом обычно двое держат животного, двое-трое стригут его сначала с одной стороны, а потом переваливают и продолжают работу с другой.

Использовать современные машинки для стрижки нельзя, чтобы не испугать и не поранить верблюдов. Стригали орудуют ножницами, как и столетия назад. Фото: стоп-кадр видео администрации Кызылского кожууна

Она идет на скорость, но не в ущерб бережности.

– Кто больше подстрижет верблюдов – та команда и побеждает, – продолжает Хулер. – Также оценивается, насколько бережно она это сделает. Порезы недопустимы.

В этом году команда-победительница смогла подстричь более двадцати животных. С одной особи получают в среднем семь килограммов шерсти. За один день даже десяткам человек не управиться с более чем сотней верблюдов хозяйства, которые ожидают своей очереди к «парикмахерам» в загонах. Поэтому фестиваль длится не меньше двух-трех дней. И все это время в степи продолжается праздник.

Кстати, участники соревнования используют только ручные ножницы. Электрические машинки запрещены: они могут испугать животное или поранить его.

Подстричь животное вручную, не сделав ему больно и не поранив его – настоящее искусство. Фото: стоп-кадр видео администрации Кызылского кожууна

– Да и на шерсти накапливается столько грязи, что она притупляет даже специальные мощные ножницы, и в процессе их приходится то и дело подправлять оселком, возвращая остроту, – делятся опытные стригали.

Живая традиция, а не музей

И все же главное в этом празднике – не рекорды, а люди. Участники не набираются по объявлению. Они сами съезжаются каждый год помочь сельчанам и встретиться с родственниками и друзьями.

Как рассказывает Байкара, «команда обычно – это или соседи с одной улицы, или родственники (а семьи у нас большие и дружные), или коллеги из одной организации».

– Да мы все участвуем! Каждый год помогаем односельчанам, вливаемся в команды, независимо от должностей. И я, и директор школы, и директор клуба, и руководитель амбулатории... Ведь это наша общая работа – привести в порядок наших верблюдов, – откровенничает председатель села.

Верблюды прекрасно себя чувствуют в Туве с ее суровым резко континентальным климатом. Фото: стоп-кадр видео администрации Кызылского кожууна

Выходит, что стригаль в Туве – это не профессия в обычном смысле, а общее умение. В Туве оно передается из рук в руки и не является отживающим в эпоху высоких технологий.

Дети и молодежь наблюдают за стрижкой верблюдов и перенимают у старших навыки стригалей. Фото: стоп-кадр видео администрации Кызылского кожууна

– У нас республика животноводов, в каждой семье есть скот, родители нас научили, – поясняет Хулер. – А мы молодежь научим. Это до сих пор нужное умение для молодежи. Дома у многих сельчан десятки голов скота, надо стричь тех же баранов. Верблюдов – более трудоемко. Быть стригалем – физически тяжелая работа, больше мужская, но ее успешно осваивают и женщины.

Что после стрижки: от призов до дальнейшего пути верблюжьей шерсти

Три команды-победительницы получают денежные премии и по живому барану впридачу.

Как отмечает Алдынай Куулар, для сельчан «не так важно, какая команда победила». Отмечают успешное окончание стрижки верблюдов всем селом.

Фестиваль проходит каждый год в начале мая, когда устанавливается теплая погода, и необходимость в теплой «шубе» у верблюдов отпадает. Фото: стоп-кадр видео администрации Кызылского кожууна

Дело тут действительно не в деньгах. Скот для тувинцев – это жизнь. Мясо и шерсть помогают кормиться, воспитывать детей, строить дом. Шерсть, как и тысячелетия назад, идет на валяние войлока, из которого делают теплые вещи для всей семьи по старинным технологиям. А из того же войлока по-прежнему делают настоящие тувинские юрты – наследие республики. Не отжившее: у многих хозяев благоустроенных квартир в Туве есть юрты за городом, в которых они отдыхают или живут, когда пасут принадлежащий семье скот. Минимальная цена зимней юрты начинается от 250 тысяч рублей.

Сотни килограммов шерсти, собранной во время фестиваля, не пропали даром. Пока одни стригут, другие готовят шерсть к отправке на переработку местным производителям, из нее как и много лет назад делают войлок, теплые одеяла и те самые юрты, которые ценятся наравне с современным жильем. Часть шерсти тут же используется в учебных целях. Мастер Айлыма Салчак учит желающих мокрому валянию по старинным технологиям.

Мастер-класс по валянию из верблюжьей шерсти во время фестиваля. Фото: ДК с. Баян-Кол

Процесс этот – долгий, требующий терпения и усидчивости, но желающих освоить его хоть отбавляй. Готовится непромокаемый материал, на котором идет работа. Ровным слоем в разных направлениях укладывается шерсть, равномерно смачивается мыльным раствором. А потом шерсть сваливают руками интенсивными круговыми движениями. И – вуаля! – всего за 40 минут у участников получились войлочные коврики размером 30 на 30 сантиметров, которые можно использовать как прикроватные или теплые «сидушки». Лишними они в частных домах не будут.

Стрижка верблюдов в Туве – это не этнографический аттракцион и не умирающая экзотика. Это живая традиция, которая собирает вместе людей в наше время, когда простое человеческое общение стало дефицитом. Верблюды острижены, шерсть собрана, молодежь переняла опыт, а взрослые по-настоящему отдохнули душой. И через год – ровно в то же время – они снова соберутся в степи, чтобы вместе, всем селом, со смехом, спором и песнями повалить первого верблюда.

