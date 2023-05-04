Семь человек гоняются за верблюдом, чтобы сделать ему стрижку: не поверите, какой праздник отмечают сельчане в Туве

Кораблей пустыни подстригают один раз в год. Весенняя стрижка верблюдов - давняя традиция в селе Баян-Кол. Фото: сельский Дом культуры с.Баян-Кол

Зрелищное весеннее событие в тувинском селе Баян-Кол зрители давно окрестили фестивалем по стрижке верблюдов. Неожиданно для местных жителей на него стали приезжать туристы. Сами сельчане считают это традицией, которая соблюдается «для себя».

В стрижке верблюдов принимают участие все - от мала до велика. Фото: сельский Дом культуры с.Баян-Кол

Верблюдов в селе разводят еще с советского времени. Сейчас их более ста. Они не частные: их выращиванием занимается муниципальное предприятие. «Кораблей пустыни» стригут всего один раз в год, и это – занятие для всего села. Работа трудоемкая, людей для ее выполнения нужно много. «А почему бы не сделать из этого состязание с поощрительными призами? Одна улица – одна команда», – когда-то решили жители.

Каждая команда - это соседи с одной улицы. Фото: сельский Дом культуры с.Баян-Кол

С тех пор и проводятся такие фестивали. Старожилы припоминают, что первые массовые стрижки устраивали еще с полвека назад. В этом году верблюдов стригли 7 команд. В общей сложности, более ста человек.

В селе Баян-Кол разводят верблюдов еще с советского времени. Сейчас их боле ста. Фото: сельский Дом культуры с.Баян-Кол

Заметим, что «корабли пустыни» вовсе не хотят быть подстриженными. Сначала их нужно поймать. А это сравнимо с национальным видом спорта. Без силы, ловкости и сноровки ничего не получится!

Сначала корабля пустыни ловят и связывают. Это действо - давняя традиция, напоминающая национальный вид спорта. Фото: сельский Дом культуры с.Баян-Кол

Руководитель Управления сельского хозяйства Кызылского кожууна (района) Аян Монгуш рассказал корреспонденту «КП»-Красноярск об этой традиции подробнее:

– Сначала верблюдов ловят и удерживают. Для этого собирается много людей. С одним верблюдом «борется» минимум семь человек. В ход идут веревки. Животное связывают, а потом подстригают. Так делают с давних времен. В среднем, с одного верблюда состригают от 10 до 15 килограммов шерсти.

В состязаниях участвуют целыми семьями. Фото: сельский Дом культуры с.Баян-Кол

Монгуш заверил, что парнокопытные после весенней стрижки не мерзнут и чувствуют себя прекрасно. Она обычно проходит перед майскими праздниками или в начале мая, когда уже тепло. А лишний «утеплитель» животным ни к чему. Да и разводят в селе монгольских верблюдов, которые не боятся даже лютых морозов. Они испокон веков живут в резко континентальном климате, и хорошо переносят и 40-градусную стужу, и 40-градусный зной.

Традиция "большой стрижки" верблюдов родилась в селе более полувека назад и прижилась. Фото: сельский Дом культуры с.Баян-Кол

Верблюжья шерсть – ценное сырье, и после стрижки оно не пропадает:

– Часть планируем продать, часть здесь переработать: с местным предприятием договоренность уже имеется. Возможно, из шерсти сделают войлок, – поделился Аян Монгуш.

Верблюды ждут своей очереди к парикмахерам. Фото: сельский Дом культуры с.Баян-Кол

Стрижка верблюдов – объединяющее сельчан занятие. Не так важно, какая команда победила. Отмечают успешное окончание стрижки верблюдов всем селом. Призы – приятное дополнение к празднику. Аян Монгуш сообщил, как поощряют лучших:

– За первые три места команды-победители получили денежные призы, а также по живому барану каждая. Премия за первое место – 10 тысяч рублей. Какие критерии победы? Какая команда подстрижет больше верблюдов – та лучшая. Победители в этом году успели подстричь более двадцати животных. Это отличный результат для сложной работы!