Красноярцам напомнили о правилах безопасности во время празднования Дня Победы

В Красноярске усилят меры безопасности во время мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. В мэрии напоминают жителям: с собой нельзя будет пронести все виды жидкостей, а также огнеопасные вещества, пиротехнику, аэрозольные баллончики, зажигалки, парфюмерию, оружие (даже при наличии разрешения) и другое.

Использовать профессиональную фото- и видеотехнику неаккредитованными журналистами запретят. С полным списком запрещенных предметов можно ознакомиться здесь.

Обеспечивать безопасность будут полицейские. В местах проведения мероприятий организуют периметр безопасности.

Кроме того, в краевом центре запретят использовать беспилотные летательные аппараты и легкомоторные самолеты. В администрации рекомендуют не брать на праздник большие рюкзаки и сумки — это поможет избежать больших очередей.

Родителям стоит помнить о правилах посещения массовых мероприятий с детьми: держите ребенка за руку, а в его карман поместите записку с вашим номером телефона.

В субботу в нашем городе отметят 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне — одну из самых значимых дат в истории страны. В Красноярске пройдут торжественные митинги, концерты, патриотические акции и культурные события, объединяющие разные поколения.

Не пропустить самые интересные и важные мероприятия поможет наш материал.

