За счет бюджета – более 606 гектаров территории: Красноярск начали обрабатывать от клещей

Красноярск начали обрабатывать от клещей. В минувшие выходные подрядчики уже прошлись по участкам на улицах Сергея Лазо и Энергетиков, в микрорайонах Чижи и Преображенском, вокруг озер на Судостроительной, в поселке Бадалык и других местах.

Как рассказали в мэрии, перед началом работы провели исследование, проверили численность микрохищников. Дождались сухой и теплой погоды. Препараты, которые используют специалисты, безопасны для людей и животных. Они оседают буквально в течение часа после обработки и начинают действовать по назначению.

На участках выставляются предупредительные таблички. Однако нужно понимать, что стоит подождать несколько дней, пока клещи потеряют свою активность и погибнут. И только потом гулять здесь. Позднее территорию обследуют еще раз и при необходимости повторят акарицидную обработку.

В нынешнем году в Красноярске только по двум муниципальным контрактам будет обработано более 606 га территории. И третья подрядная организация сориентирована на заявки горожан. Кстати, если обнаружили скопление клещей, можно сообщить по телефону 223-85-05. На место отправят бригаду для обследования территории. Если информация подтвердится, специалисты проведут обработку.

И еще одно: финансирование. За счет городского бюджета могут быть обработаны только муниципальные или неразграниченные участки. Если обработка требуется на дворовой или частной территории, это уже за счет собственников.

Традиционно свои территории обрабатывают представители СФУ, экопарка «Гремячья грива», фан-парк «Бобровый лог» и другие организации, куда массово приходят отдыхать жители и гости краевого центра.

Добавим, что по прогнозам синоптиков май обещают теплым, но с сюрпризами.