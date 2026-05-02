Уровень воды в реке Кача резко поднялся после сильного потепления.

Тихая речка в центре Красноярска превратилась в бурный поток. Из-за сильного потепления - почти до +30 градусов – Кача резко поднялась. Разбушевавшаяся на глазах река начала подтапливать объекты у пешеходного променада на улице Железнодорожников. Как развиваются события, смотрите в материале «КП» - Красноярск.

Деревянная лестница, ведущая к воде, почти скрылась под стремительными струями. Спускаться по ней теперь опасно – никто и не рискует. Несколько по-настоящему теплых дней, и мирная речушка показала свирепый нрав. Уровень воды в ней заметно повысился.

Большая вода в Каче будет прибывать.

- Трудно сказать, на сколько именно, - поделились с «Комсомолкой» местные жители. – Больше метра точно, может быть, около двух. Да сами посмотрите: была сонная речка. А теперь – стихия, мощь! Понятно, стала не только глубже, но и шире. Ограждений у нее нет и не было, вместо них - кусты. Но мы обратили внимание: там раньше играли ребятишки, а сейчас никого. Наверное, родители не отпускают – страшновато. Реально большая вода, неуправляемая стихия.

Напомним, эту самую лестницу на Железнодорожников Кача подтапливает довольно часто. А пару лет назад даже снесла одну из опор (после ее восстановили). Не так давно на том месте появился габион, конструкция из проволоки, наполненная камнями. Видимо, чтобы предотвратить новое ЧП. Будем надеяться, и габион, и сама лестница выдержат напор стихии.

Кстати, по данным наших коллег с телеканала ТВК, в Дрокино и Емельяново Кача уже вышла из берегов. Сообщается о подтоплении огородов, дворов и дорог. Говорят, большая вода уже подступает к домам. Чтобы отстоять строения, на место обещают отправить тяжелую технику.

Кроме Качи, уровень воды «наращивает» река Бугач. На улице Маерчака до автомобильного моста осталось всего ничего, передают прохожие. Однако – по состоянию на 2 мая – затопления там нет, движение не нарушено.

Кача затопила лестницу, ведущую к воде.

А вот такая ситуация на реке Бугач (в районе автомоста на улице Маерчака).

- На ближайшие сутки (3 мая) рост уровня воды продолжится на реках Чулым, Кан, Кача, - значится в оперативном прогнозе МЧС. – Ожидается выход на пойму на реке Мана (село Нарва), реке Агул (село Петропавловка), реке Кача (поселок Емельяново), реке Чулым (село Новобирилюссы).

Что же касается Красноярска и не только, ситуация под контролем. По словам главы города Сергея Верещагина, «все службы находятся в состоянии повышенной готовности».

Площадка у воды полностью скрылась под мутными потоками.

Чтобы избежать разрушения опор, перед лестницей поставили габион. Сейчас его не видно под мутными потоками.

