«Я из космоса видел Енисей»: 57 лет назад в Красноярске побывал Юрий Гагарин

У Гагарина не было никакой охраны, он просто стоял в огромной толпе Фото: krskstate.ru

25 сентября в 1963 году в Красноярск ранним утром прилетел Юрий Гагарин, советский летчик, первый человек в мировой истории, совершивший космический полет. Еще при жизни он стал легендой. Знаменитый космонавт приезжал на съезд молодых строителей Сибири и Дальнего Востока, заодно побывал и на строительстве Красноярской ГЭС. Чтобы посмотреть на ее строительство, Юрий Гагарин проплыл на теплоходе «Некрасов» до Дивногорска.

- К моменту приезда Юрия Алексеевича мы, строители, уже перекрыли Енисей, и у нас начался второй этап работ, - вспоминает Алексей Медведь, строитель Красноярской ГЭС. - И в этот момент нас предупредили: «К вам приедет Гагарин!». Он взял большую совковую лопату и несколько раз забросил бетон внутрь. Кстати, было видно, что Юрий Алексеевич немного смущался.

Юрий Гагарин пробыл в Красноярске с 25 по 27 сентября Фото: krskstate.ru

Вся работа встала. Все побежали смотреть на космонавта. Ради этого десятки людей приехали из Дивногорска на стройку. Женщины пытались прорваться к высокому гостю, чтобы вручить цветы. У Гагарина не было никакой охраны, он просто стоял в огромной толпе. Ему кричали вопросы, но он не успевал на них отвечать. А после сказал:

«Я из космоса видел Енисей. А теперь я с вами. И все, что я вижу у вас здесь, гораздо интереснее, потому что вы - вот они: сооружаете впервые в Советском Союзе самую мощнейшую гидроэлектростанцию… Я завидую вам, вы уйдете, построив такую ГЭС. Я с удовольствием приеду к вам в гости снова, вы только приглашайте».

После ГЭС Юрий Гагарин поехал в дивногорскую школу №2, где для него провели экскурсию по художественной мастерской.

- Мы не ждали приезда Гагарина, нам просто сказали, что он, очевидно, будет в городе, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Лидия Самойлова, тогда - ученица 11 класса. - Но то, что он посетит нашу школу, не шло и речи. Это был обыкновенный рабочий день, шел второй или третий урок… И вдруг начальство приглашает меня, как секретаря, и говорит: «Приедет Гагарин!». Мы были необычайно горды!

Со всего Дивногорска к школе сбежался народ. Когда закончились занятия, все ждали Гагарина на крыльце. Когда космонавт вышел, то произнес: «Я объехал весь мир и понял, что надо учиться…».

В это время в красноярском театре музыкальной комедии (в то время это было самое вместительное помещение на 1200 мест) проходил Слет молодых строителей Сибири и Дальнего Востока, куда Юрий Гагарин и был приглашен в качестве почетного гостя.

О приезде легендарного космонавта написали все газеты Фото: krskstate.ru

Под шквал аплодисментов слово для выступления на слете предоставили Юрию Гагарину. Когда космонавт взошел на трибуну, он улыбнулся и вдруг признался: «Я в Сибирь приехал впервые…».

После пионер и ученик школы космонавтов Владимир Короткевич вручил букет и завязал галстук Юрию Алексеевичу.

- Мне было всего двенадцать лет, - говорит Владимир. - Но, тем не менее, минуты две-три я общался с Гагариным, и они до сих пор свежи в памяти. Мне нужно было выйти на трибуну, сказать приветственное слово, повязать ему галстук и подарить цветы. Я вышел, начал говорить речь, а в конце у меня совершенно вылетело из головы название нашей школы: всех назвал, а нас - нет. Стою в замешательстве… Гагарин решил прийти на помощь: «И школы юных натуралистов?». Я отвечаю: «Нет!». «Физиков?» - «Нет!». «Ну ладно, вспомнишь, потом скажешь».

Затем мальчик все-таки передал букет и повязал ему галстук. Затем были еще многочисленные встречи, поездка на телестудию. Он пробыл в Сибири до 27 сентября.

27 марта 1968 года Юрий Гагарин погиб в возрасте 34 лет в авиационной катастрофе вместе с 45-летним летчиком-инструктором Владимиром Серегиным. Гибель первого космонавта до сих пор окутана множеством тайн и домыслов.

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Все было запружено народом. У Гагарина же не было никакой охраны, никаких предостережений нам не делали, и он просто стоял в огромной толпе. Помню, было не продохнуть! Девчата к нему рвались, чтобы вручить цветы. И Юрий Алексеевич сказал: «Я из космоса видел Енисей. А теперь я с вами. И все, что я вижу у вас здесь, гораздо интереснее, потому что вы – вот они: сооружаете впервые в Советском Союзе самую мощнейшую гидроэлектростанцию…». Гагарин был очень прост в общении, ему из толпы кричали вопросы, но он не успевал на них отвечать (подробнее).