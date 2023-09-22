Умерший от инфекции в Красноярске мальчик не ел в школе в день трагедии Фото: Мария ЛЕНЦ

Умерший от неизвестной инфекции в Красноярске 7-летний мальчик ничего не ел в школьной столовой. Об этом сообщили в краевом СК. Изначально появилась версия, что ребенок мог отравиться именно в образовательном учреждении, но следователи это опровергли.

События развивались стремительно. В обед 18 сентября мальчик пожаловался родителям, что ему плохо. Симптомы – рвота и боль в животе. На следующее утро у ребенка поднялась и температура. Тогда на дом вызвали врача.

Детский педиатр назначил лечение, но ребенку легче не стало. Наоборот, его состояние только ухудшилось. Утром 20 сентября мальчика отвезли в реанимацию красноярской межрайонной детской клинической больницы №1. Умер школьник днем. На руках у врачей.

Предварительная причина смерти – бактериальная инфекция. Что именно стало ее причиной – пока неизвестно. Для этого надо провести судмедэкспертизу, чем уже занимаются специалисты.

Изначальная версия СМИ об отравлении в школе не подтвердилась. 18 сентября мальчик там ничего не ел. Об этом заявляли и в Роспотребнадзоре, и в прокуратуре, и в следственном комитете. В СК отметили, что мальчик ел только домашнюю еду.

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