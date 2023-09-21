Восьмилетний ребенок умер от неизвестной инфекции в Красноярске

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В Красноярске 8-летний ребенок скончался в реанимации от неуточненной бактериальной инфекции, сообщает прокуратура. В ведомстве рассказали, что мальчику стало плохо 18 сентября, а уже днем 20 сентября он умер на руках у врачей. Что за инфекция убила школьника буквально за пару дней, медики сказать пока не могут.

По предварительным данным, 18 сентября в обеденное время мальчик находился дома, когда начал чувствовать боли в животе и рвоту. На следующее утро у него проявилась температура, ребенку вызвали детского педиатра. Врач назначил лечение, которое, однако, нисколько не помогло.

20 сентября врачи приняли решение госпитализировать ребенка, его в тяжелом состоянии увезли в реанимацию Красноярской межрайонной детской клинической больницы №1, где он считанные часы спустя скончался.

Пока причина смерти мальчика точно неясна, но основной версией является неуточненная бактериальная инфекция. Ряд СМИ пишет о том, что школьник мог заразиться ей после обеда в школьной столовой, однако в следственных органах эту информацию опровергают. Пока правоохранители не могут сказать, где именно заразился ребенок – как рассказали «КП-Красноярск» в следственном комитете, смерть вообще может быть не связана с приемом пищи.

– Семья на учетах в органах профилактики не состоит, характеризуется удовлетворительно. В рамках организованной доследственной проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая определит точную причину смерти. Ее результаты поставлены на контроль, – добавили в прокуратуре.