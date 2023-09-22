Одна входит в топ-10 лучших моделей Азии, другая – в топ-5 красавиц России: финалистками «Мисс России-2023» стали девушки из Тувы и Хакасии

Финалистки национального конкурса красоты из Тувы и Хакасии – вовсе не новички в моделинге. Фото: соцсети

В этом году красавицы со всех уголков страны подали более 85 тысяч (!) заявок на участие в национальном конкурсе «Мисс Россия». В итоге после многочисленных кастингов в финале остались всего 50 девушек. Они поразили жюри не только безукоризненной внешностью, но и интеллектом. Многие конкурсантки получают или уже освоили сложные специальности (например, среди них есть врачи, программисты и переводчики) и планируют в будущем работать по профессии.

Обращает внимание, что среди финалисток много сибирячек, и не только из городов-миллионников, как Новосибирск. За корону будут бороться модели из Кызыла и Абакана.

Как оказалось, эффектные представительницы Тувы и Хакасии – вовсе не новички в моделинге. У них за плечами – громкие международные конкурсы и победы. Так что, «Мисс Россия» для них – закономерная ступень в модельной карьере, которая позволит перейти на следующий уровень: принять участие в конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».

Туву в финале «Мисс России» представит Ариана Ахметова. «Я очень жизнерадостная, добрая и трудолюбивая.», - описала себя девушка в опубликованном организаторами конкурса видео. Она призналась, что должна стать «Мисс Россия», потому что представляет маленькую республику и хочет, чтобы о ней узнало как можно больше людей, и она развивалась и процветала. Она планирует удивить жюри своим национальным костюмом.

Ариана Ахметова с топ-моделью Натальей Водяновой на показе в Дубае. Фото: соцсети

Добавим, что Ариана является стипендиаткой Сеульского университета. Она еще в 17 лет вошла в ТОП-10 лучших моделей Азии. Участвовала в модных показах в Дубае. Представляла Россию и Туву на конкурсе «Мисс Монголия – 2023» и стала «Мисс Талант Монголии- 2023». Также девушка стала гранд-финалисткой XVII Международного конкурса «FACE of Asia-2023» в Сеуле.

Ариана входит в ТОП-10 лучших моделей Азии и является гранд-финалисткой международного конкурса «FACE of Asia-2023». Фото: соцсети

Еще одна сибирячка-финалистка представляет Хакасию – Милена Вацик из Абакана. Видеознакомство с ее участием организаторы конкурса «Мисс Россия» пока еще не выложили в сеть, но девушка делится новостями в своем блоге. Обычно сдержанно. Например: «Принимаю поздравления. Я стала финалисткой».

Милена работает моделью около 10 лет, она стала лицом японского бренда одежды еще 13-летней школьницей. Фото: соцсети

Эта девушка в модельном бизнесе уже около 10 лет. Еще 13-летней школьницей она стала лицом японского бренда одежды. Тогда она призналась коррепонденту «КП»-Красноярск», что «решила стать моделью, потому что это действительно очень хороший шанс выбраться из маленького города, возможность путешествовать в разные прекрасные страны и новые места, знакомиться с новыми людьми, ну и, конечно же, работать и ходить на съемки...»

С тех пор Милена уже работала в Японии, Южной Корее, ОАЭ. Она участвовала в показах недели моды в Китае. Она входит в ТОП-5 красавиц России после того, как в прошлом году стала финалисткой конкурса «Краса России-2022» и получила титул «5-я Красавица России 2022». Также прекрасная абаканка представляла Сибирь в международном конкурсе «Miss tourism world 2022» во Вьетнаме и завоевала титул «Мисс Фотогеничность».

Милена представляла Сибирь в международном конкурсе «Miss tourism world 2022» во Вьетнаме и завоевала титул «Мисс Фотогеничность». Фото: соцсети

Финалисток из разных регионов активно поддерживают их поклонники на страницах конкурса в соцсетях. Вот что пишут красавицам из Абакана и Кызыла: «Вся Хакасия болеет за нашу красавицу и умницу Милену Вацик! Удачи!»; «Милена Вацик. Мы с тобой. Удачи.»; «Республика Тыва, вперед!»; «Ариана Ахметова – самая красивая участница, и у нее осознанные ответы в интервью. Ариана, Тува с тобой и верит в твою победу».

Сейчас девушек, вышедших в финал, готовят в Москве к главному конкурсу красоты. Их время расписано по минутам: для них проходят мастер-классы от бьюти-экспертов, фитнес-тренеров и других специалистов, а также занятия по ораторскому и актерскому мастерству. Имя победительницы станет известно 8 октября, во время финала. Она получит не только заветную корону, но и денежный приз – миллион рублей, а также возможность представлять Россию на международных конкурсах красоты «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школьница из Абакана в 13 лет стала лицом японского бренда

Она настоящая девочка-виденье. Хрупкая, тоненькая, с прозрачными, как льдинки, глазами. И бойцовским характером! Недаром, она по гороскопу Лев. В свои 13 лет Милена Вацик стала лицом японского бренда одежды. Компания пригласила ее для рекламы марки Rouge Diamond, Coco deal. И юная модель из агентства «Jannet models» справилась на ура (подробнее).

Девушка из Абакана завоевала титул «Мисс Туризм России–2023»

В отличие от привычных конкурсов красоты, участницы должны были поразить жюри не только внешностью и талантами, но и показать традиции и культуру регионов, из которых они приехали. Демонстрация национальных костюмов стала настоящей изюминкой состязания, в котором приняли участие тридцать девушек из самых разных уголков страны (подробнее).