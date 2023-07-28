Девушка из Абакана завоевала титул «Мисс Туризм России–2023»

«Мисс Туризм России–2023» стала Юлия Погорелова из Абакана. Фото: geometria.ru

В Чувашии выбрали «Мисс Туризм России–2023». Финал состязания проходил в Чебоксарах. В результате победительницей стала Юлия Погорелова из Абакана. Именно она завоевала главную корону и титул «Мисс Туризм России-2023». На 2 месте – представительница Республики Крым Алина Плахотнюк, и на третьей ступеньке пьедестала почета – Милана Шувалова из Тольятти.

Победительницы конкурса не только хороши собой, но и умеют представить традиции и культуру своих регионов. Фото: geometria.ru

В отличие от привычных конкурсов красоты, участницы должны были поразить жюри не только внешностью и талантами, но и показать традиции и культуру регионов, из которых они приехали. Демонстрация национальных костюмов стала настоящей изюминкой состязания, в котором приняли участие тридцать девушек из самых разных уголков страны.

Конкурсантка из Хакасии блистала в дизайнерском наряде по мотивам хакасского национального костюма. Фото: geometria.ru

Хакасию представляли две конкурсантки. Вторая девушка тоже вошла в число победителей: Дарья Филиппова стала первой в номинации «Лучший национальный костюм». Она блистала в эффектном дизайнерском наряде, созданном по мотивам традиционной хакасской женской одежды. В нем были «отсылки» к древним культурам, следы которых находят на хакасской земле: например, солярные знаки, которые встречаются на окуневских изваяниях конца III–II тыс. до н.э.

Дарья Филиппова победила в номинации «Лучший национальный костюм». Фото: geometria.ru

Дарья выступала за всю республику. Она призналась подписчикам в социальных сетях, что для нее значило продемонстрировать культуру региона:

– Эта номинация была для меня очень важным и трепетным этапом. Время, когда ты можешь представить свой край, республику или город, свой народ, да так, чтобы дрожь побежала по телу от речи и образа. Я отнеслась очень ответственно, прониклась еще раз своей культурой и была настоящим предком во плоти!

Дарья Филиппова представляла Хакасию. Фото: geometria.ru

Представлявшая Абакан - столицу Хакасии Юлия Погорелова тоже поделилась в социальных сетях эмоциями от своего триумфа:

– До сих пор я нахожусь под большим впечатлением и до конца не могу поверить в происходящее.

Юлия Погорелова представляла Абакан - столицу Хакасии. Фото: geometria.ru

Отметим, что представительницы Хакасии никогда ранее не становились победительницами этого конкурса.

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