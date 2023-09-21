Михаил Котюков обсудил городские проблемы с фракцией «Единой России» в Красноярском горсовете

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков встретился с членами фракции «Единая Россия» Красноярского городского Совета депутатов и главой города Красноярска Владиславом Логиновым, чтобы обсудить проблемы, которые волнуют красноярцев и наметить план их решения.

На совещании городские избранники представили губернатору рейтинг проблем, сформированный на основе обращений жителей Красноярска в ходе избирательной кампании. Для их решения было предложено создать в Красноярском городском Совете шесть профильных комиссий.

Обсуждая профильные комиссии, депутат Наталия Фирюлина напомнила, что в Народную программу партии поступило более 15 тысяч обращений, наказов и предложений от граждан:

- Очень большое значение имеет, какими будут комиссии городского Совета, чтобы эффективно решать проблемы красноярцев. В нашей большой команде люди из разных сфер, разного возраста. У нас есть и представители образования, здравоохранения, производственники, предприниматели, общественники. Опытные депутаты помогут сохранить преемственность, добиваться результатов, опираясь на прежние достижения. А от новых депутатов мы ждем серьезного погружения в работу и новых идей для решения городских проблем.

Дмитрий Власов, руководитель фракции "Единая Россия" в Красноярском городском Совете рассказал о формировании депутатского объединения и направлениях партийной работы народных избранников. Так, по словам депутата, члены фракции будут осуществлять контроль за реализацией Народной программы через партийные десанты, вести приемы граждан, держать на контроле выполнение обещаний, данных жителям во время избирательной кампании.

Во время обсуждения отдельное внимание уделили и системным вопросам Красноярска, которые будут способствовать реализации Народной программы, а значит и решению насущных городских проблем - благоустройство, социальная и транспортная инфраструктура, озеленение, создание цифрового аналога города, а также реализация мусорной реформы.

Относительно обсуждения на партпланерке «мусорной» проблемы в городе, депутат горсовета Артем Речицкий отметил:

- Мы сверили часы, в частности обсудили возможную дуальную систему сортировки мусора. Естественно, сейчас это будет более детально прорабатываться, мы будем понимать, как это можно сделать комфортно для жителей города, чтобы те горы мусора, которые мы иногда наблюдаем возле наших подъездов и на контейнерных площадках, стали рассортировываться, и часть пошла на переработку. Это долгий процесс, но красноярцы к нему готовы.

Губернатор Красноярского края в итоге обсуждения призвал депутатов не терять темпов, набранных в рамках избирательной кампании и обозначил приоритетные направления работы в рамках Народной программы. Михаил Котюков особо подчеркнул, что красноярцы на выборах высказали свое доверие новой партийной команде в горсовете и очень важно это доверие не подвести:

- Доверие избирателей, которое мы получили по итогам выборов - большой аванс. Я считаю, что достижению такого результата поспособствовали ваши встречи с людьми, которые проводились в каждом округе, и наша Народная программа, состоящая из более 15 тысяч предложений красноярцев. Теперь программа, которая будет реализована в Красноярске, есть не только у фракции, но и у каждого округа. «Единая Россия» - это партия реальных дел. Еще раз напоминаю, что ваши рабочие места - не только в зале заседаний, но и в округах, рядом с избирателями. При принятии любого решения мы должны руководствоваться принципом человекоцентричности. Каждое решение, которое будет формироваться городским Советом, должно быть максимально выверенным в интересах горожан и в интересах развития нашего города.

Подводя итог встречи депутат Наталия Фирюлина рассказала:

- Городской Совет приступает к работе с 3 октября. Сегодня мы обозначили первоочередные задачи, которые стоят перед депутатами Горсовета в связи с 400-летием города. Обсудили приоритеты бюджета следующего года. Губернатор рассчитывает на обоснованные решения, которые будут просчитаны экономически и иметь реальное значение для людей.

Фото мероприятия предоставлены региональным отделением партии