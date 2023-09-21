Уверенно гребла и делала вид, что не замечала людей: в Красноярском крае сняли переплывающую Енисей рысь

Рысь переплывает Енисей. Фото: скриншот видео заповедника "Центральносибирский".

Рассекая неспешную гладь реки, дикая кошка направлялась с одного берега Енисея на другой. В сумерках прохладная вода кажется густой, тягучей, но лесной хищнице все нипочем. Она уверенно чувствует себя в реке. По принципу: вижу цель – не вижу препятствия. Еще немного – она выпрыгнет на берег, отряхнется, разбрызгивая вокруг капли, и двинется дальше.

Рысь отправилась на охоту…

И вдруг тонкий слух хищницы уловил далекий гул. Он неизменно приближался. И рысь наверняка догадалась, что это могут быть только люди. Люди, которые передвигаются на лодке по реке. На уровне инстинкта она знала, что от них всегда нужно держаться подальше – поэтому дикая кошка продолжила свой путь, стараясь делать вид, что не замечает их.

Но люди почему-то стали приближаться к ней. Приблизились на несколько метров и даже перегородили путь к берегу, до которого оставалось совсем немного… Рысь ускорилась, потом стала отклоняться от лодки и подалась назад, к середине…

А женщина на борту просит спутника: «Подплыви к ней поближе»… Мужчина разумно отказывается: «Не надо»…

А нужно ли было подплывать?

Это видео появилось в соцсетях заповедника «Центральносибирский». Сняли его жители поселка Бор (Туруханский район) недалеко от границ заповедника. Рыбаки возвращались вечером домой и заметили дикую кошку, форсировавшую Енисей.

Наблюдать такую картину вживую – большая удача (почти как выиграть в лотерею). Она выпадает считанное количество раз в жизни даже людям, которые много времени проводят в дикой природе. Можно сказать, что запечатлевшим эту картину крупно повезло.

Во-первых, самая большая кошка Европы – краснокнижное животное: ей угрожает опасность полного исчезновения, поэтому встретить ее в природе удается далеко не всем.

Во-вторых, она очень осторожна, отлично маскируется и старается не попадаться на глаза человеку.

Но на этот раз что-то пошло не так. Местные жители вовсе не бесшумно плыли в лодке по своим делам и вдруг заметили движение в ледяной воде. В роли пловчихи оказалась редкая хищница. Она уверенно гребла к берегу и делала вид, что совсем не замечает людей. Хотя, конечно, это не так: черные кисточки на ушах этой дикой кошки можно сравнить с антеннами. С их помощью она может улавливать слабые звуки и даже слышать на расстоянии дыхание зверей.

А вот как прокомментировали встречу с хищницей сотрудники заповедника «Центральносибирский»:

- Долгое время сотрудники заповедника подозревали, что на их территории живёт рысь, но никаких доказательств не было – слишком осторожно ведёт себя животное. Но зимой одна из особей попала в объектив фотоловушки, а теперь вот молодую рысь сфотографировали в районе Жигаловской косы на Енисее, за границей заповедника, но недалеко от него. Если учесть, что рысь живет на территории площадью около 100 кв. км и способна в поисках добычи проходить до 30 км в день, то эти границы для нее ничего не значат.

Та же самая дикая кошка попала в объектив фотоловушки. Фото: заповедник "Центральносибирский"

Если вы не знали, рысь – не только таежница. Она может и разгуливать по скалам, и плавать на большие расстояния. Вопреки распространенному мнению, встретить эту дикую кошку можно в самых разных местах: от темнохвойных лесов и тайги до гор и тундры.

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Хищница не только прижилась сама на новом месте, но и обзавелась потомством. Эксперты отмечают: встретить такую дикую кошку в этой местности — большая удача, а ее потомство — что-то на грани фантастики (подробнее).