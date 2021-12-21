В заказнике Красноярского края впервые за много лет поселилась рысь. Фото: стоп-кадр видео
В заказнике «Арга», что пролегает в трех районах Красноярского края впервые за много лет в объектив фотоловушки попались рыси. А точнее, котята лесной хищницы, которая обосновалась там не так давно. Эксперты отмечают: встретить такую дикую кошку в этой местности — большая удача, а ее потомство — что-то на грани фантастики.
Кадрами с фотоловушки поделились государственные инспекторы краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям.
В ролике полугодовалые малыши изображают из себя серьезных охотников: они пришли к кормушке для маралов и косуль, чтобы поймать мышек. Но унаследованных от матери навыков пока не хватает, и вся затея сводится в итоге к веселой игре.
Беспокоиться, как уверяют зоологи, не о чем. Сейчас потомство кормит мать, поэтому голодным никто не останется.
Инспекторы подчеркивают, это уникальный случай – рыси в в Назаровском районе не селились уже давно. Специалисты также напоминают: охотникам в этом лесу не место. Заказник находится под охраной.