В заказнике Красноярского края впервые за много лет поселилась рысь. Фото: стоп-кадр видео

В заказнике «Арга», что пролегает в трех районах Красноярского края впервые за много лет в объектив фотоловушки попались рыси. А точнее, котята лесной хищницы, которая обосновалась там не так давно. Эксперты отмечают: встретить такую дикую кошку в этой местности — большая удача, а ее потомство — что-то на грани фантастики.

Кадрами с фотоловушки поделились государственные инспекторы краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям.

В ролике полугодовалые малыши изображают из себя серьезных охотников: они пришли к кормушке для маралов и косуль, чтобы поймать мышек. Но унаследованных от матери навыков пока не хватает, и вся затея сводится в итоге к веселой игре.

Беспокоиться, как уверяют зоологи, не о чем. Сейчас потомство кормит мать, поэтому голодным никто не останется.

Инспекторы подчеркивают, это уникальный случай – рыси в в Назаровском районе не селились уже давно. Специалисты также напоминают: охотникам в этом лесу не место. Заказник находится под охраной.