6 лет и 35 тысяч морских миль: яхта «Елизавета» завершила кругосветное путешествие в Красноярске

Путь длиною 35 тысяч морских миль преодолели на «Елизавете» люди сильные и увлеченные. Фото: Красноярское краевое отделение РГО.

Завершилось путешествие вокруг Земли на яхте «Елизавета». Начальной и конечной точкой шестилетней «кругосветки» стал Красноярск. Сейчас «уставшее» судно ремонтируют на местной судоверфи.

Не только рискованное странствие, но и то, как к нему шли увлеченные яхтсмены – это постоянное преодоление, вызов для сильных духом и стремление к большой мечте, несмотря ни на что.

Маршрут для небольшой 17-метровой парусно-моторной яхты был выбран сложнейший. Фото: Красноярское краевое отделение РГО.

Достаточно сказать, что корпус будущей яхты, сделанный на красноярском комбайновом заводе, когда-то приобрели не в идеальном состоянии. Он уже начинал ржаветь, и чтобы собрать из него яхту требовалось много вложений сил и средств. Его привезли на телеге во дворы красноярских многоэтажек, потому что больше заниматься ею на тот момент было негде. И там ее в течение полутора лет приводил в порядок один из энтузиастов - Валерий Кокоулин, который на тот момент руководил федерацией парусного спорта. Можно представить, как реагировали на его хобби многие соседи.

Путь длиною 35 тысяч морских миль преодолели на «Елизавете» люди сильные и увлеченные. Команда судна менялась, но в ней есть люди, которые проделали путешествие от начала и до конца: руководитель экспедиции Алексей Логинов и его старший помощник Павел Павлов.

Маршрут для небольшой 17-метровой парусно-моторной яхты был выбран сложнейший. Он состоял из пяти этапов: Европейский – Трансатлантический – Американский – Антарктический – Тихоокеанский и Восточно-Арктический.

Сначала планировалось обогнуть земной шар года за четыре, но на это ушло более шести лет. Фото: Красноярское краевое отделение РГО.

Небольшое судно вышло в Енисей под российским флагом 9 июля 2017 года, а затем бороздило волны Карского, Баренцева и Белого морей. Далее оно достигло Санкт-Петербурга через озеро и реку Выг, Беломоро-Балтийский канал, Онежское озеро, реку Свирь и Ладожское озеро. А потом были Европа, трансатлантический переход, Латинская Америка и Антарктика. К родным берегам судно возвращалась через Тихий и Северный Ледовитый океаны. Сначала планировалось обогнуть земной шар года за четыре, но на это ушло более шести лет.

Известно, что этот большой проект под названием «Маршрутами великих экспедиций» удалось осуществить при поддержке «Ассоциации полярников» и Красноярского краевого отделения Русского географического общества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Туда, где в разгаре лето: красноярская яхта «Елизавета» прибыла к берегам Антарктиды

Из Красноярска в путешествие отправилась 17-метровая парусно-моторная яхта «Елизавета». По Енисею экипаж спустился к Арктике и через пару месяцев проходил уже Неву и Санкт-Петербург. Затем судно обошло Европу, совершило трансатлантический переход, прошло Латинскую Америку. И вот сообщение: успешно прибыли в берегам Антарктиды. Сейчас команда находится на российской станции «Беллинсгаузен» (подробнее).