2020-02-12T17:11:39+03:00
Общество

Туда, где в разгаре лето: красноярская яхта «Елизавета» прибыла к берегам Антарктиды

Команда отдыхает на российской станции «Беллинсгаузен»
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Фото предоставлено участниками экспедиции и Красноярским краевым отделением РГОФото предоставлено участниками экспедиции и Красноярским краевым отделением РГО
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В июле 2017 года из Красноярска в путешествие отправилась 17-метровая парусно-моторная яхта «Елизавета». По Енисею экипаж спустился к Арктике и через пару месяцев проходил уже Неву и Санкт-Петербург. Затем судно обошло Европу, совершило трансатлантический переход, прошло Латинскую Америку. И вот сообщение: успешно прибыли в берегам Антарктиды. Сейчас команда находится на российской станции «Беллинсгаузен».

- Экспедиция проходит при поддержке Красноярского краевого отделения РГО, - сообщили в организации. – Отметим, что состав команды яхты «Елизавета» на разных этапах обновляется. Далее кругосветная экспедиция красноярской яхты продолжится. Впереди еще два этапа – Тихоокеанский и Восточно-Арктический. Предполагается, что яхта обогнет Северную Америку и вернется домой через Берингов пролив и Северный Ледовитый океан.

Символично, что в Антарктиду «Елизавета» пришла именно сейчас, когда празднуется 200-летие открытия этого континента русской морской экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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