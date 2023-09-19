Пытался нажиться на подарках для одаренных детей : в Красноярске завершили расследование дела телеведущего Максима Гуревича

Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске завершили расследование дела Максима Гуревича. Телеведущего обвиняют в хищении денег с праздника у одаренных детей. Об этом сообщили в СК.

Задержание и обвинение

Известного в Красноярске телеведущего Максима Гуревича жестко задержали 18 января 2023 года. К нему в квартиру утром вломились силовики. Дверь пытались спилить болгаркой, но мужчина в итоге открыл. Его повалили лицом в пол и заковали в наручники.

Гуревича обвинили в хищении денег из краевого бюджета в особо крупном размере. По данным следствия, краевое министерство спорта выделило 5,5 миллионов рублей некоммерческой организации «Открытые сердца». Она помогает одаренным детям.

Субсидия должна была пойти на подарки для ребятишек. Организовывать праздник взялась фирма, которой руководит Гуревич – «Современное производство».

Дорогой праздник для детей

По версии следствия, три с половиной миллиона рублей пошли не по назначению, а в карман. В министерство спорта ушли фиктивные документы о стоимости подарков. Цена в них была завышена.

Провели в СК и товароведческую экспертизу. Она показала, что стоимость одной коробки конфет составляла 200 рублей. По документам же ее проводили почти в 8 раз дороже – 1560 рублей.

Остальные фигуранты

Подозреваемым также проходит бывший замминистра спорта Роман Сотников. Он, по данным следствия, знал реально потраченную сумму, но все равно подписал фиктивные документы. Чиновнику грозит до четырех лет лишения свободы.

Также по делу проходит и Екатерина Романюк. Это исполнительный директор фирмы Гуревича. Женщину также подозревают в мошенничестве. Она находится под домашним арестом.

Что касается Гуревича, он два месяца провел в СИЗО. Согласился сотрудничать со следствием и возместил ущерб. За это ему изменили меру пресечения. Гуревича выпустили под домашний арест с запретом определенных действий. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.