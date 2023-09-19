День туризма, закрытие велосезона и различные фестивали сентября в Красноярске 2023: Дарья Виардо и развлечения на Татышеве

Фото: Мария ЛЕНЦ

День туризма отмечается 27 сентября, но празднование будет проходить три недели!

Так, с 18 по 24 сентября, в Красноярске и его окрестностях будут проходить экскурсии. Ежедневно жители и гости города совершенно бесплатно смогут узнавать интересные для себя факты из истории Красноярска, заглядывать в обычно закрытые для горожан организации и, конечно, наслаждаться увлекательными прогулками по природным местам.

Фото: соцсети

Узнать, где в нашем городе находилась фабрика по производству кинопленки, располагалась самая бойкая торговая площадь с главным храмом, что исполняли в городском театре, какое место в Красноярске стало прибежищем для полутора тысяч итальянцев, а также многое другое можно будет на прогулках. Это пешеходные экскурсии 21 сентября «Французское чудо в сердце Сибири – кадры истории», а также сразу три части аудиопроменада «По домам» от Валентины Чигриной 19, 20 и 21 сентября.

Свои двери для жителей и гостей города в рамках Дня туризма приоткроют и всем известные организации. Так, 20 и 21 сентября можно будет узнать, чем живет Красноярский алюминиевый завод, а 22 сентября окунуться в волшебный мир закулисья Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина.

Погрузиться в особенности религиозных течений можно будет на автобусных экскурсиях «Многоликая вера» 22 сентября и «По святым местам Красноярска» 23 сентября с экскурсоводом Еленой Щебляковой. Вы узнаете об истории возникновения определенных конфессий в Красноярске, услышите звуки молитв и даже увидите важные религиозные обряды.

Познакомиться с творчеством Василия Ивановича Сурикова или же вспомнить его прекрасные полотна можно будет на особом формате аромаэкскурсии в музее-усадьбе художника. В рамках проекта «Почувствуй Сурикова» участники не просто любуются картинами нашего известного земляка, но и ощущают специально разработанные для экспозиции ароматы. Посетить такое мероприятие можно будет 21 и 22 сентября.

А завершится Фестиваль экскурсий автобусно-пешеходными экскурсиями на четыре природные жемчужины Красноярска и его окрестностей. 23 сентября пройдут походы на Манскую петлю и Торгашинский хребет, а 24 сентября на Черную сопку и в национальный парк «Красноярские Столбы».

Записаться на экскурсии можно на специальном лэндинге, посвященном празднованию Дня туризма: tourism-day.ru

Там же вы узнаете о событиях на Гремячей гриве, в национальном парке «Столбы», в других местах нашего города.

Концерты

Дарья Виардо 6+

Благотворительный концерт состоится в поддержку строящегося храма Иоакима и Анны на Стрелке. Для горожан впервые выступит православная певица Дарья Виардо и будут представлены результаты возведения храма на текущий момент.

Перед началом концерта заведующий канцелярией Красноярской епархии протоиерей Николай Ши-кэ-мин в фойе малого зала ответит на вопросы зрителей касательно строящегося храма.

Билеты можно приобрести в церковных лавках храмов города Красноярска за пожертвование.

Малый зал филармонии

Пр. Мира, 2Б

22 сентября, 19.00

Пожертвование 1000 рублей.

«И ты взлетаешь…» 16+

В основе моноспектакля — истории из жизни успешных красноярских женщин и самой поэтессы Полины Мельниковой: о победах и поражениях, страхах и надеждах, силе и успехе.

Полина Мельникова — поэтесса, драматург и артистка, которая сближает красноярцев с поэзией, проводя камерные вечера и сольные концерты.

Сибирский государственный институт искусств им. Д. Хворостовского

Ул. Ленина, 22

30 сентября, 19.00

Билеты 1800 рублей.

Фестивали

Фестиваль искусств «Хворостовский» 6+

Пройдёт в Красноярске с 13 по 31 октября. Но на некоторые концерты билеты уже проданы, поторопитесь!

В основу концепции фестиваля в 2023 году легла тема наставничества, передачи традиций исполнительского мастерства от учителя к ученику. В концертах признанные профессионалы мировой оперной сцены представят своих учеников и исполнят программы с молодыми лауреатами международных музыкальных конкурсов.

Фото: krskstate.ru

Программа

13 октября

В этот вечер на сцену БКЗ выйдет звезда мировой оперной сцены и близкая подруга Дмитрия Хворостовского Хибла Герзмава. Оперная дива представит лауреатов своего именного конкурса.

Билеты от 300 до 2000 рублей

16 октября

В день рождения Дмитрия Хворостовского — на сцене БКЗ выступят звезды Мариинского театра Владислав Сулимский и Сергей Скороходов, а также Владимир Кудашев и Анастасия Лепешинская, которые, как и Дмитрий Хворостовский, обучались оперному искусству у Екатерины Иофель.

Билеты от 400 до 1200 рублей.

19 и 20 октября

В Красноярске впервые выступит заслуженный коллектив России — академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. В первом концерте примут участие солисты Алексей Тихомиров и Екатерина Сергеева. Также оркестр исполнит программу из произведений П. И. Чайковского. Солист — лауреат XVII Международного конкурса им. Чайковского Илья Папоян.

Билеты от 400 до 1200 рублей.

25 октября

Красноярцы увидят спектакль «Дон Жуан» Московского академического театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

26 октября

На гала-концерте выступят солисты МАМТ и Красноярского оперного.

Билеты от 350 до 1200 рублей.

30 октября

Выступит барочно-современный ансамбль Филиппа Чижевского Questa Musica. Солисты — Македа Монне и Андрей Немзер.

Билеты от 400 до 1200 рублей.

31 октября

Завершит фестивальную программу обладатель первой премии и золотой медали Международного конкурса имени Чайковского Сон Чи Хун вместе с Красноярским академическим симфоническим оркестром под управлением лауреата Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров им. Рахманинова Клемана Нонсье.

Билеты от 300 до 2000 рублей.

Фестиваль пройдет на двух площадках:

Красноярская краевая филармония

Пр. Мира, 2Б

Театр оперы и балета им. Д.А.Хворостовского

Ул. Перенсона, 2

Куда еще пойти

В Татышев-парке пройдет закрытие велосезона 0+

На острове пройдут соревнования для любителей езды на велосипедах разного уровня. В программе – велоквест, велогонка и заезд для малышей.

Участникам велоквеста предстоит за 2 часа проехать 8 километров по маршруту, отмечаясь на контрольных точках. Ориентироваться нужно будет по карте, которую выдадут перед стартом, в 12.00. Пройти дистанцию можно одному или в компании со своими друзьями и родственниками. Для участия подойдет любой личный или арендованный велосипед. Все финишеры, выполнившие условия квеста, получат медали.

Зарегистрироваться в квесте можно до 18.00 22 сентября.

Велогонка с раздельным стартом пройдет на дистанции 20 километров на восточной стороне острова Татышев. Присоединиться к ней смогут все желающие, достигшие 13 лет. Участвовать в гонке можно будет только на личном велосипеде. Также обязательно наличие шлема и медицинской справки. Награждение победителей пройдёт в 11 возрастных категориях и в двух классах по типу велосипеда. Для участия нужно зарегистрироваться до 18.00 22 сентября.

Малыши также смогут принять участие в велозаезде. Организаторы ждут ребятишек 3-4 лет на беговелах и детей 5 лет на велосипедах. Наличие шлема также обязательно. Гонка пройдёт с 10.00 до 12.00. Регистрация состоится в день заезда с 09.00 до 10.00 на Центральной аллее рядом с библиотекой.

Также с 10.00 до 12.00 у Информационного центра свое мастерство и навыки владения велосипедом покажут спортсмены BMX.

Татышев-парк

23 сентября

Вход свободный.