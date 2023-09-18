Фестиваль «Столица здоровья» в Лесосибирске состоится 22 сентября

Фото: Мария ЛЕНЦ

Что будет происходить на площадке фестиваля в Лесосибирске в этот день:

1. Лекции о здоровом долголетии, рациональном питании, государственных программах лекарственного обеспечения, современных электронных сервисах – рецептах и сертификатах для льготополучателей разных категорий, людей с инвалидностью, горожан серебряного возраста.

2. Лесосибирская больница проведет бесплатную вакцинацию от гриппа прямо. Желающие привиться должны иметь при себе паспорт.

3. На площадках «Ваше здоровье» желающим измерят артериальное давление и научат это делать правильно, проверят слух, остроту зрения и состояние стоп. Также можно будет быстро и бесплатно почистить очки.

4. Тестирование натуральной аптечной косметики: кремы для всех типов кожи, в том числе для проблемной и возрастной, сыворотки, маски, тоники, скрабы и др.

5. Личное общение со специалистами территориального отделения Управления социальной защиты по г. Лесосибирску и Комплексного центра социального обслуживания населения «Лесосибирский», отделения социального обслуживания, отделения Социального фонда России по Красноярскому краю о материальной поддержке, государственных услугах для пожилых людей в части ухода и заботы.

6. Прием просроченных или ненужных лекарств на правильную утилизацию. Желающие избавиться от просроченных лекарств в домашних аптечках могут в этот день их взять с собой в библиотеку и сдать на утилизацию специалистам.

7. Вручение участникам мероприятия журнала о здоровом образе жизни в серебряном возрасте. Свои советы дают главный внештатный гериатр Красноярского края Мария Леонова, ортопед, офтальмолог и другие специалисты. Важная тема журнала – обеспечение льготными лекарствами и переход на электронные рецепты, а также ликбез о витаминах и минералах для серебряного возраста: без чего нельзя обойтись.

8. Общение «За чашкой чая» — обмен личным опытом и рецептами активного долголетия с «Комсомольской правдой» и другими гостями фестиваля.

Напомним, Лесосибирск – седьмой город фестиваля «Столица здоровья». В 2023 году он проходит в десяти городах Енисейской Сибири и объединяет тех, кто хочет как можно дольше оставаться здоровыми, и тех, кто готов в этом помочь.

Организаторы фестиваля «Столица здоровья» - красноярский филиал медиагруппы «Комсомольская правда» и АО «Губернские аптеки» при поддержке и участии министерства здравоохранения и министерства социальной политики Красноярского края, Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, ВОД «Волонтеры-медики», отделения Социального фонда России по Красноярскому краю, Красноярского краевого Совета ветеранов, а также администрации Лесосибирска, Центральной библиотечной системы Лесосибирска, ТО Управления социальной защиты по г. Лесосибирску, Комплексного центра социального обслуживания населения «Лесосибирский», Лесосибирского медицинского техникума, ФСЦ «Енисей», Енисейского педагогического колледжа, Эстрадной студия акробатики и гимнастики «Куб Рубика».