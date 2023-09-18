В Красноярске «Единая Россия» сформировала состав фракции в горсовете

Фото: региональное отделение партии «Единая Россия»

«Единая Россия» сформировала состав партийной фракции в горсовете. Парламентарии уже получили удостоверения депутатов. Об этом сообщается на сайте партии власти.

Напомним, по итогам прошедших выборов «Единая Россия» победила и на всех одномандатных округах, и по партийным спискам. Таким образом, представлять партию в горсовете будут 30 депутатов.

- Бондарев Виталий Юрьевич (одномандатный избирательный округ №1;

- Иванов Сергей Валентинович (одномандатный избирательный округ №2;

- Любушкин Артемий Михайлович (одномандатный избирательный округ №3;

- Первухин Александр Юрьевич (одномандатный избирательный округ №4);

- Креско Павел Геннадьевич (одномандатный избирательный округ №5);

- Рывченко Сергей Михайлович (одномандатный избирательный округ №6);

- Козиков Андрей Викторович (одномандатный избирательный округ №7);

- Клепиков Геннадий Яковлевич (одномандатный избирательный округ №8);

- Жеребцов Антон Андреевич (одномандатный избирательный округ №9);

- Степанов Денис Сергеевич (одномандатный избирательный округ №10);

- Дюков Вячеслав Игоревич (одномандатный избирательный округ №11);

- Сиротинин Максим Владимирович (одномандатный избирательный округ №12);

- Южакова Елена Михайловна (одномандатный избирательный округ №13);

- Речицкий Артём Евгеньевич (одномандатный избирательный округ №14);

- Попова Людмила Геннадьевна (одномандатный избирательный округ №15);

- Савельев Валерий Васильевич (одномандатный избирательный округ №16);

- Курыгина Ольга Валерьевна (одномандатный избирательный округ №17);

- Ильиных Людмила Алексеевна (одномандатный избирательный округ №18);

- Фирюлина Наталия Вячеславовна (общая часть городского списка партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»);

- Мельникова Наталья Сергеевна (территориальная группа №1);

- Власов Дмитрий Викторович (территориальная группа №2);

- Растоскуев Борис Александрович (территориальная группа №7);

- Каптелинина Наталья Олеговна (территориальная группа №6);

- Назаров Владимир Вячеславович (территориальная группа №17);

- Шестаков Александр Михайлович (территориальная группа №5);

- Белова Елизавета Александровна (территориальная группа №14);

- Савченко Максим Васильевич (территориальная группа №18);

- Ларионова Оксана Владимировна (территориальная группа №13);

- Мокин Павел Павлович (территориальная группа №16);

- Белоголова Юлия Владимировна (территориальная группа №11).

Фото: региональное отделение партии «Единая Россия»

Наталия Фирюлина отметила, что депутаты от партии продолжат работы над повышением уровня жизни в городе.

- Мы надеемся на конструктивную работу Красноярского городского Совета депутатов. Это большое доверие жителей города Красноярска. Безусловно, я всех благодарю за это доверие. Мы постараемся его оправдать и будем решать проблемы горожан, работая с ними на личных приемах и рассматривая все те проблемы, которые сегодня волнуют горожан. И, в том числе, решая стратегические задачи, потому что это команда, которая будет готовить город к 400-летию. 400 лет - это не просто цифры, это, на самом деле, очень серьезные проекты, которые необходимо будет реализовать на территории города, - сказала Фирюлина.

Отметим, что в конце сентября единороссы также предложат фракции кандидата на пост председателя горсовета.