В Красноярске скончался ветеран Великой Отечественной войны Николай Мешков

Фото: МВД 24

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Мешков скончался в Красноярске. Ему было 96 лет. Об этом рассказали в краевой полиции. В органах внутренних дел Николай Борисович отработал больше двадцати лет.

Венгрия, Австрия, Чехословакия

Николай Мешков родился 10 декабря 1926 года в небольшой деревне Новомихайловка. Это Уярский район. Война началась, когда ему было 14 лет. В армию он попал незадолго до своего семнадцатого дня рождения, в ноябре 1943 года. Определили его в воздушно десантную дивизию.

Николай Борисович вспоминал, первый раз вступил в сражение недалеко от венгерского озера Балатон. Немцы бежали в Австрию и сопротивления почти не оказывали. Сложнее всего пришлось в битве за Вену. Австрийскую столицу немцы сдавать не хотели. Она носила не столько военное значение, сколько символическое. Сам Гитлер родился в Австрии. И потому Вену, немцы обороняли всеми силами. Выстроили там несколько линий обороны.

Битва за австрийскую столицу для Красной армии стала масштабной наступательной операцией. Николай Борисович вспоминал, это были тяжелые городские сражения. На ночь солдаты рыли небольшие окопы, чтобы не попасть под пули пока спишь.

Советские солдаты в итоге Вену освободили, а День Победы Николай Борисович встретил в Чехословакии. Он рассказывал, что люди встречали Красную армию с нескрываемой радостью.

Служба продолжается

В 1945 году Николай Борисович из армии не ушел. Он вспоминал, что в СССР вернулся только спустя год. Рассказывал, что его дивизия преследовала власовцев, прошла Румынию и Польшу. Фронтовик демобилизовался из армии только в 1950 году.

Николай Борисович был награжден орденом Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За победу над Германией».

Мирная жизнь

Работа на железной дороге, учеба в технической, а затем и партийной школе, должность участкового в еще строящемся Железногорске. И именно с милицией Николай Борисович в итоге связал свою жизнь. Он отучился в школе МВД в Москве.

После учебы попал по распределению в Таджикистан, в город Ленинабад. Сейчас он носит название Худжанд. Начинал ветеран рядовым милиционером. Дослужился до звания полковника. Работал даже начальником линейного отдела в аэропорту Ленинабада. В родной край вернулся, когда Советский союз уже рухнул. Поселился в Красноярске. У Николая Борисовича было 3 дочки, 7 внуков и 5 правнуков.

Прощание с ветераном пройдет 20 сентября 2023 года на кладбище «Бадалык».