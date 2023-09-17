Не без вести пропал, а чинил машину: в Красноярском крае нашли потерявшегося грибника

Мужчину искали сотрудники полиции и добровольцы из поискового отряда "Сибирь" Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске, Красноярский край, полицейские и поисковики нашли потерявшегося грибника. Как рассказали в МВД, оказалось, что мужчина не пропадал без вести, а у него сломалась машина. И о том, что он её чинит, он родственников не предупредил из-за отсутствия связи.

55-летний грибник уехал на «тихую охоту» ранним утром, а к вечеру не вернулся. Его мама начала переживать и обратилась в полицию. Началась поисковая операция: был ориентирован личный состав МУ МВД, на место предполагаемого нахождения мужчины отправили ближайший отряд ППС, а также привлекли добровольцев из поисково-спасательного отряда «Сибирь».

Через некоторое время его нашли возле автомобиля. «УАЗ» сломался, связи нет, машины другие не проезжали – вызвать помощь или предупредить семью грибник не смог.

Медицинская помощь ему не потребовалась, а вот с автомобилем – да. Завести машину помогли волонтеры.

Мужчина тепло поблагодарил всех, кто участвовал в его поисках, после чего благополучно вернулся домой.