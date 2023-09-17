Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт17 сентября 2023 4:02

Антон Худобин начал карьеру в красноярском «Соколе» с «сухаря»

Крылатые одержали победу в гостях над ХК «Челны» со счетом 0:3
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: ХК ЧЕЛНЫ

Фото: ХК ЧЕЛНЫ

Дебютный матч известного хоккеиста Антона Худобина в красноярском ХК «Сокол» прошел на ура – калитка всю игру была на замке. Сопернику не удалось забить ни одной шайбы, когда крылатые забросили в ворота соперника сразу 3. Голкипер начал карьеру за сибирский клуб с уверенного «сухаря.

ХК «Сокол» сыграл гостевой матч 16 сентября против ХК «Челны». Красноярские хоккеисты уверенно обошли соперников – забрасывать хоть и начали во втором периоде, но всю первую двадцатиминутку держали хорошее преимущество.

Открыл счет на 22-й минуте игрок третьего звена Илья Кожухов. Следом, через две минуты, вторую шайбу забросил Егор Пучков, четко сыграв на добивании. В третьем периоде Кожухов решил оформить дубль и с голевой передачи Ильи Скворцова у него это получилось.

Напомним, что 4 сентября стало известно о появлении в клубе воротчика Антона Худобина - Чемпиона мира в 2014 и финалиста Кубка Стэнли в 2020 в составе «Даллас Старз». Голкипер регулярно тренировался в межсезонье с красноярским «Соколом», поэтому, завершив карьеру в НХЛ, отправился прямиком в Сибирь.

Спорт в КрасноярскеСпорт: ХОККЕЙ