Выпрыгнула в окно 5 этажа, спасаясь от огня: в Красноярске при пожаре погибли два человека

Фото: МВД

В Красноярске ранним утром 17 сентября произошел серьезный пожар в общежитии на Рейдовой. Как сообщают в МВД, два человека погибли, еще троим понадобилась медицинская помощь.

Все произошло в одной из комнат общежития. В прокуратуре поясняют, что две женщины – 32 лет и 41 года вместе распивали алкоголь. В какой-то момент разгорелся пожар, что стало его причиной – еще выясняется.

32-летняя женщина, спасаясь от огня, решила выбраться наружу через окно – она выпрыгнула с 5 этажа. Спасти её не удалось. Во время тушения было также обнаружено тело её 41-летней знакомой. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Точные причины гибели предстоит выяснить судмедэкспертам.

В МЧС рассказали, что сообщение о пожаре специалистам поступило в 7:18 утра. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. На месте работали 11 единиц техники и 28 человек личного состава. Звено газодымозащитной службы спасло 15 человек, еще 22 эвакуировались самостоятельно.

На месте сейчас работай сотрудники полиции – они охраняют общественный порядок, оцеплена территория. Также работают и следователи специализированного отдела, эксперты-криминалисты. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура контролирует проведение процессуальной проверки пожарными и полицией.