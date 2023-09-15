В Красноярск на выходных придет бабье лето Фото: ИВАНОВА Диана

Теплая погода возвращается в Красноярск. В ближайшие выходные ожидается бабье лето. Воздух в городе прогреется до двадцати градусов тепла. Рассказываем о погоде на выходные в Красноярске 16-17 сентября 2023.

Погода в Красноярске 16 сентября 2023

По данным краевого Гидрометцентра, днем на улице ожидается +20 градусов. Дождя и ветра не будет.

Сервисы «Яндекс.Погода» и GISMETEO также обещают теплую и ясную погоду. По их данным, на улице ожидается 21 градус тепла.

Погода в Красноярске 17 сентября 2023

Синоптики Гидрометцентра обещают, что днем в краевой столице столбик термометра прогреется до +19. Небольшая облачность и без осадков.

«Яндекс.Погода» сообщает, что будет 21 градус выше ноля, облачно с прояснениями.

Самый оптимистичный прогноз дает GISMETEO, +22 и ясная погода за окном.

Что касается ночных температур, с субботы на воскресенье ожидается +6 градусов. Дождя ночью не будет.