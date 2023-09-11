«Единая Россия» подвела итоги выборной кампании в Красноярском крае

В Красноярском крае завершилась избирательная компания. На выборах этого года жители региона с 8 по 10 сентября выбирали губернатора, депутата Госдумы по округу №56, депутата краевого парламента по Назаровскому одномандатному округу, также прошли выборы в органы местного самоуправления. В столице края красноярцы голосовали за своих представителей в городской Совет депутатов.

Всего на территории края работали 2095 избирательных участков.

Итоги и задачи

На прошедшем брифинге секретарь регионального отделения «Единой России» Алексей Додатко подвел итоги выборов в Красноярском крае, а также рассказал о результатах муниципальных кампаний. Резюмируя полученные результаты, он особо подчеркнул, что партийная команда получила большой вотум доверия и всем предстоит активная работа по реализации Народной программы «Единой России» с учетом наказов жителей региона:

- Понимаем, что спрос с нас будет соответствовать тому уровню поддержки и доверия, которые мы получили на этих выборах. Мы к этому готовы и ставим задачу перед депутатами, как можно быстрее начать работу по систематизации наказов, поступивших в Народную программу. Более 15 тысяч предложений будут разбиты на отраслевые блоки, рассортированы по территориальной принадлежности, собраны в конкретный план работы, реализацию которого нужно начать в ходе формирования бюджета на предстоящий год. Это задача «завтрашнего дня» и депутаты должны приступить к этой работе без всяких пауз.

Также на брифинге выступил начальник отдела правового обеспечения регионального отделения партии Максим Зверев, который рассказал о юридических процедурах, которые будут организованы по итогам выборов в городском Совете Красноярска:

- Пара слов про юридическую сторону избирательной кампании. По выборам губернатора Красноярского края у нас опубликованы окончательные итоги, и цифры уже распространяются в средствах массовой информации. В ближайшее время будет понятен окончательный расклад по территориальным группам, получающим мандаты, и мы уже будем иметь полные итоги прошедшей избирательной кампании по выборам в горсовет. После выдачи удостоверений депутатам нашими партийными процедурами предусмотрено проведение первого собрания фракции по избранию руководителя фракции и его заместителя. И, соответственно, одно из главных решений – это проведение конференции, которой тайно и альтернативно будет определена кандидатура для избрания председателем Красноярского городского Совета депутатов. Пройти эти процедуры у нас должны будут до первой сессии городского Совета депутатов, то есть ближайшие недели сентября – тот период, когда для нас еще ничего не закончилось, вся внутрипартийная работа еще впереди.

Экспертное мнение

О том, почему жители оказали доверие кандидатам от «Единой России» и партия получила высокий результат на прошедших выборах, мнением поделился руководитель экспертного клуба «Комитет развития», директор Красноярского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, политический аналитик Павел Клачков:

- Я увидел три фактора, которые обеспечили победу партии на выборах. Первое - традиционно сильная работа с кадрами, серьезнейший отбор прошел на праймериз, не каждый получил возможность стать кандидатом или попасть в список. Были конкуренция и соревнование на уровне просто выдвижения и это дает серьезные результаты, формируется такой золотой фонд, золотой резерв, который потом становится партийным списком и кандидатами по одномандатным округам. Второе - очень качественная, сильная предвыборная кампания. Здесь уже началась конкуренция с другими партиями, началась непосредственно борьба, удалось кандидатам дойти до избирателя, собирались наказы от жителей. Не просто яркий образ, а учет нужд населения, внимание к проблемам обеспечило доверие и веру в то, что кандидаты от партии смогут эти проблемы решить. Есть еще федеральный фактор. Выборы проходят во время СВО, и наша национальная особенность, психология - объединиться вокруг лидера, вокруг государственной силы и это - «Единая Россия».

Фото: Мария Ленц