На здоровье: Как адаптироваться к школе после каникул

Ольга Цимбалова

Какой физической активности достаточно, чтобы избежать гиподинамии? Нужно ли заставлять детей завтракать дома, и что помогает поддерживать детское здоровье во время учебы? Об этом рассказала заведующая центром здоровья детской поликлиники № 2 Красноярска Ольга Цимбалова. В нашем подкасте родители школьников найдут много полезной информации.

- Ольга Владиславовна, как вернуть детей к образовательному осеннему режиму после летней поры?

- На здоровье школьника, учащегося в любом классе, влияют пять составляющих - вода, движение, правильное питание, сон и забота родителей. Плюс добавим прием витаминов, микроэлементов, которые необходимы для умственного развития, потому что в школе большая нагрузка, не только физическая. Акцент, конечно, хочется сделать на первоклассников, которым сложнее адаптироваться. Поэтому родителям нужно выполнять некоторые рекомендации. Например, сразу первоклассника не перегружать, не оставлять его на продленку, не записывать его сразу на 2-3 секции.

Вода, питание, сон, движение, забота родителей - то, что поможет учиться на одни пятерки! Фото: Мария ЛЕНЦ

- Давайте дадим конкретные рекомендации родителям младшеклассников.

- Часто один из родителей первоклашки берет отпуск на сентябрь, чтобы водить малыша в школу и забирать его после занятий. Первое, что нужно сделать, - научите первоклассника вовремя пить. Если ребенок будет пить на каждой переменке воду, а не сок, морсики, компотики, то многие проблемы с адаптацией с точки зрения здоровья решатся сами собой. На что чаще всего жалуются школьники? Болит голова, усталость, боль в животе. Особенно еще и тогда, когда в расписании есть урок физкультуры. Организму нужна вода при нагрузках! Конечно же, правильное питание. И полноценный сон: в идеале ребенок должен часов в 10-11 вечера уже спать. С подростками сложнее, гаджеты затягивают…

- Школа – это другой мир, другие правила, режим. Какую работу нужно провести с первоклассником, чтобы у него сформировалось понимание, что в школе нужно вести себя иначе?

- Действительно, школа — это учреждение, где есть определенные рамки, за которые нежелательно выходить. Но все же лучше, чтобы на переменах ребята бегали, двигались, а не сидели в своих гаджетах. Гиподинамия — один из опаснейших факторов, которые влияют на здоровье наших детей. Есть такая практика – у учеников забирают телефоны на время нахождения на уроках. И это нормально, ребенку нужно объяснять эти правила. Школьных уроков физкультуры недостаточно для поддержания активности, поэтому рекомендуется записать ребенка в спортивную секцию, кружок. Или хотя бы ходите всей семьей в выходные в бассейн, на длительные прогулки. В будни вечернее время – это также время заботы родителей о детях. Вместо того, чтобы лежать на диване и смотреть сериал, лучше пойти с детьми на спортплощадку.

Время "общения" ребенка с гаджетами нужно регулировать Фото: Мария ЛЕНЦ

- А если говорить о питании – какие правила нужно выполнять?

- Ни в коем случае не отправляйте ребенка в школу без завтрака! Младшеклассник это или подросток, неважно. Можно позавтракать и в школе, тем более что сейчас детей там кормят и бесплатно, но дети очень избирательны в еде. Особенно это касается подростков, которые встают за 10 минут до начала уроков и бегут. Кусок сыра, бутерброд с маслом, ветчиной, да просто вареное яйцо – сделать и съесть много времени не нужно. Запомните – завтраки и ужины должны быть белковыми. На завтрак – творог, сыр, ветчина, отварное мясо, можно горсть орехов, обязательно сливочное масло. В первый прием пищи также можно съесть сладость – шоколад, пастила, зефир. И ужин тоже белковый – мясо, рыба, яйцо, курица, творог, сыр. Эти продукты ребенок должен есть в огромном количестве на завтрак и на ужин. Почему? Мы не знаем, что он поест в обед, скорее всего, макарошки, булочку, либо по дороге купит шаурму. И самое главное — добавки витаминов, микроэлементов, которых нет в наших продуктах питания и нет в Сибири. Обязательно витамин Д, омега 3, магний и йод, потому что мы живем в йододефицитном регионе. Отмечу, что это большое заблуждение, что перед экзаменом или для хорошей умственной активности нужны углеводы. Да ничего подобного! Мозг - самый жирный орган, ему нужны качественные жиры: сливочное масло, желток, рыба. Ну и чуть-чуть шоколадки.

- У многих современных детей есть проблема с концентрацией внимания. Какие рекомендации можно дать для развития, повышения концентрации внимания?

- Речь идет не только о памяти короткой или длинной, но и о профилактике нарушения остроты зрения. Помимо эпидемии ожирения среди школьников, можно говорить и о нарушении осанки, формировании сколиоза и как раз снижении остроты зрения. Увеличивается количество детей с патологиями зрения за счет того, что глаза постоянно находятся в статическом положении – смотрят в одну точку. Маленькие экраны телефонов очень портят зрение. Что делать? Смотреть не больше 40 минут и делать глазодвигательную гимнастику. Отвлечься, убрать телефон, посмотреть вдаль, в окно, походить по квартире, выйти на улицу.

Не перегружайте ребенка, поддерживайте его! Фото: Мария ЛЕНЦ

- Как поддержать ребенка, чтобы он быстрее приспособился к новому режиму?

- Очень важны социальная адаптация и поддержка ребенка. 10 объятий — это минимум, который нужно сделать своему ребенку. Маленький он или подросток. Да, он может не давать себя обнять, но надо делать попытки. Когда мы обнимаем человека, мы получаем огромное количество гормона радости - окситоцина. Дети, общаясь с родителями, получают положительные эмоции от совместного общения, получают дофамин, серотонин. Эти гормоны как раз нужны для хорошей психологической адаптации ребенка, чтобы он не ушел в депрессивные состояния.

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