Директор ООО «Емельяновское»: «Сейчас о развитии речи не идет: аграриям приходится выживать, и без господдержки не справиться»

Директор ООО «Емельяновское» Алексей Шпагин поделился проблемами сельхозпроизводителей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В сентябре в ООО «Емельяновское» масштабно развернулась уборочная страда. Со стороны картина выглядит пасторальной: голубое небо, зрелые золотые колосья, плывущие по ухоженным полям комбайны (среди которых – пожилые «Енисеи» в рабочем состоянии). Машины подставляют кузова, драгоценное зерно ссыпают в него и увозят на сушку, а затем – в зерносклад на хранение…

Кажется, что и в сельском хозяйстве все так же безоблачно. На самом деле, это не так. В этом году уборочная проходит не благодаря, а вопреки многим обстоятельствам. За ее окончание и судьбу своего хозяйства переживают все: от его руководителя до комбайнеров. Только от их желания возделывать землю, выращивать племенной скот и кормить сибиряков сегодня ничего не зависит. Внешние причины сильнее. Почему сегодня даже крепкие хозяйства оказались на грани выживания? Что нужно сделать, чтобы в этой ситуации они не свернулись?

О проблемах сельского хозяйства поговорили с директором ООО «Емельяновское» Алексеем Шпагиным.

Ситуация: цены оторвались от реальности

Алексей Иванович признается, что такой критической ситуации, как осенью 2023 года, на его памяти не было. Даже когда он пришел в 2017 году возрождать запущенное убыточное хозяйство. Да, было трудно. Но он понимал, что конечный результат зависит от его действий: нарастить производство, продажи, найти и удержать специалистов... А сейчас на аграриев обрушились внешние обстоятельства, на которые они не могут влиять.

Директор хозяйства рассказал об этом подробнее:

- Сегодня отрасль АПК оказалась в очень сложной ситуации. Мы понимаем, что на нас лежит ответственность за производство продовольствия и делаем все возможное, чтобы не подвести. Но мы не можем работать без горюче-смазочных материалов, запасных частей, обновления оборудования и сельскохозяйственных машин.

В сложившейся ситуации аграриям без господдержки не выжить. Фото: Мария ЛЕНЦ

К сожалению, цены на все это улетели «в космос», и стали неподъемными для сельхозпроизводителей. Некоторые позиции подорожали в несколько раз, и это не предел. Горюче-смазочные материалы непредсказуемо поднимаются в цене, невозможно предсказать и заложить их в расходы, при этом наблюдается дефицит топлива на рынке. Непонятно, почему такое происходит в период уборочной кампании, ведь собрать урожай – стратегически важная задача. Речь идет не об умеренном росте цен на горючее во время посевной и уборочной, который мы наблюдаем из года в год во время повышения спроса. Сейчас ситуация катастрофическая.

Производственник пояснил, что ситуация начала усугубляться еще во время уборочной прошлого года. Цены на сельхозпродукцию - понижаться, а на расходные материалы – расти. Тогда надеялись, что это временные проблемы. Но в этом году все стало только хуже.

- Мы занимаемся зерном и молоком. Цены на них значительно упали. Это связано с рядом экономических причин. В том числе, с тем, что уменьшилась экспортная составляющая на рынке, и собрали большой урожай зерновых. Сейчас цена на нашу продукцию не растет. Как говорится: работаем себе в убыток. Но если зерно можно какое-то время держать в хранилищах в ожидании улучшения ситуации, то с молоком так не поступишь. При этом из-за роста цен стоимость производства многократно увеличилась. В такой ситуации без господдержки не обойтись. Мы не можем без конца работать, производить продовольствие, и еще оставаться в должниках, - делится наболевшим Алексей Иванович.

Счет идет на месяцы

Сколько могут продержаться сельхозпроизводители? Шпагин оценивает ситуацию так:

- Какие-то запасы были, но они почти истощились. Сегодня мы не обновляем технику, не расширяемся и не развиваемся. Цель – выжить. Пока работаем, сохраняя производство. Непонятно, сколько времени получится поддерживать то, что имеем: например, машины и здания в рабочем состоянии. Все изнашивается. Раньше мы обновлялись планово, ежегодно. Сегодня это невозможно. Работаем практически в убыток.

Некоторые позиции государство помогает компенсировать, чтобы мы оставались на плаву. К счастью, программы господдержки не свернулись. Но, к сожалению, за растущими ценами нам не угнаться. В борьбе за выживание счет идет на считанные месяцы. Сколько сможем протянуть без поддержки – не знаю: месяц, два, три? В сегодняшней ситуации невозможно прогнозировать.

Сегодня отрасль АПК оказалась в очень сложной ситуации. Фото: Мария ЛЕНЦ

При самом плохом сценарии придется ужиматься: сокращать площадь посевов, поголовье породистых буренок. И, увы, прощаться с частью коллектива. Надеюсь, до этого не дойдет. Мы уже проходили восстановление сельского хозяйства из руин. Это очень сложно.

Какая помощь нужна?

Алексей Шпагин поделился своим мнением, какая поддержка нужна аграриям, чтобы продержаться на плаву в трудные времена, не сокращая производство.

Во-первых, необходимо регулирование государством отпускных цен для отрасли, чтобы этот ресурс был доступен и сопоставим с ценой на товары сельхозпроизводителей. Особенно эта мера важна во время посевной и уборочной. И, кроме этого, требуется резервирование на это время ГСМ для нужд сельского хозяйства. Не должно возникать ситуаций, когда нехватка на рынке дизельного топлива «наслаивается» на уборочную и нельзя предсказать, удастся ли довести ее до конца. Уборка урожая – это то, что нельзя отложить на месяц, и даже на день!

В сентябре в ООО «Емельяновское» масштабно развернулась уборочная страда. Фото: Мария ЛЕНЦ

Во-вторых, назрела необходимость государственного регулирования цен на запчасти для аграриев (хотя бы на российские) или субсидирование их стоимости. Что сегодня происходит? Большая часть техники, которая работает в ООО «Емельяновское» – отечественная. Тем не менее, цены на детали для нее взлетели почти как на импортные, сделав почти недоступными ремонт и обновление сельхозтехники. Сами ремонтные работы тоже подорожали почти вдвое: в итоге даже крупные хозяйства стараются по возможности делать ремонт собственными силами.

В-третьих, более чем на 20% выросла плата за электроэнергию. Введение льготных тарифов для аграриев помогло бы пережить трудные времена, и еще сократить себестоимость производимой сельхозпродукции.

В-четвертых, увеличение объемов господдержки и оперативное доведение ее до сельхозпроизводителей позволило бы им своевременно делать запасы ГСМ и других ресурсов в условиях непрекращающегося роста цен.

Аграрии поставили в известность правительство Красноярского края о сложившейся ситуации на рынке ГСМ и ценах на запчасти. Следующий шаг – обращение с краевого уровня в федеральные органы. Какие меры будут приняты – покажет время. Аграрии ждут ответа и надеются на помощь. Одни они с этой ситуацией не справятся.