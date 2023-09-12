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Жители Красноярского края могут удаленно оформить статус предпенсионера. Об этом рассказали в региональном отделении Социального фонда Россиии. Рассказываем, что значит статус предпенсионера и какие льготы он дает в Красноярском крае 2023.

Кто такой предпенсионер в 2023 году

В законе этот статус появился в 2019 после пенсионной реформы. Получить его могут люди, которым сейчас до выхода на пенсию по возрасту осталось 5 лет. То есть, мужчины, рожденные с 1961 по 1963 годы и женщины 1966-1968 годов рождения.

Что дает статус предпенсионера в Красноярском крае 2023

В первую очередь, льготы. Люди со статус предпенисонера могут получить повышенное пособие по безработице. Кроме того, люди могут оформить выплату накопительной части пенсии. Также они могут получают право на обязательную долю в наследстве. Причем, для этого не надо быть в завещании и лишить предпенсионера такого права нельзя.

Если человек еще работает, то работодатель не может его просто так уволить. За это предусмотрена административное и даже уголовное наказание.

Тоже самое касается и приема на работу. Если работодатель отказался брать человека, его могут привлечь к ответственности.

Как получить статус предпенсионера в Красноярском крае 2023

Оформить его можно дистанционно. Для этого достаточно зайти на портал Госуслуг или на сайт СФР.

В первом случае надо найти раздел «Информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста».

Во втором, найти вкладку «Пенсии» и там заказать справку.