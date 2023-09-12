Собран первый миллион тонн зерна Фото: Мария ЛЕНЦ

Первый миллион тонн зерна собрали в Красноярском крае. Промежуточные итоги уборочной кампании подвели в правительстве региона. Там отметили, что аграрии работают в хорошем темпе, а урожая будет больше, чем в прошлом году. Рассказываем, сколько зерна, рапса и картофеля собрали в Красноярском крае 2023.

Сколько зерна собрали в Красноярском крае 2023

Миллион тонн. И это только 38% от плана. Значит, будет еще больше. Пока отличились аграрии западных районов края. В одном только Ужурском районе намолотили 300 тысяч тонн. Почти треть от всего урожая в регионе на данный момент.

Как отметили в правительстве, темпы полевых работ выше, чем годом ранее. Этому способствует сухая и теплая погода в полях.

Сколько овощей и рапса собрали в Красноярском крае 2023

В 12 районах на юге и востоке региона начался сбор рапса. На данный момент собрано около 20 тысяч тонн. Это 4% от общего плана.

По картофелю цифры следующие, сейчас собрано 12 тысяч тонн. Это также малая часть от общего плана. Всего 13%. Остальных овощей собрано 2,3 тонны.

Есть ли у аграриев проблемы с топливом в Красноярском крае 2023

В правительстве говорят, что нет. На уборочную кампанию мобилизовали все возможные ресурсы и топливо аграриям поставляют оперативно.

Ежедневно между хозяйствами распределяют по 500-700 тонн. Привозят горючее даже из других регионов.