Фото: администрация Красноярска

Акция по сбору батареек, пластика и макулатуры стартовала в Красноярске. Об этом сообщили в мэрии. Там отметили, что отходы принимают во всех районах города. Рассказываем, куда сдать электронный мусор и макулатуру в Красноярске 2023.

Какой мусор можно сдать в пункты приема в Красноярске 2023

Список объемный. Можно нести макулатуру, батарейки, ртутные лампы, чистые пластиковые крышки, а также бутылки. На дне тары важно посмотреть маркировку. Там должны быть цифры 1, 2, 4, 5.

Есть и ограничения. Людей просят не приносить разбитые градусники и лампы. Один человек может принести не больше килограмма батареек, а ртутных ламп - не больше пяти. Принимать мусор от организаций также не будут.

Адреса пунктов приема электронного мусора в Красноярске 2023

Отходы принимают во всех районах города. Пункты работают каждый будний день с 9 часов утра до 18 вечера. Список адресов ниже:

- улица Парашютная, 8а, телефон - 204-06-43;

- улица Павлова, 37а, телефон - 260-17-47;

- улица Мичурина, 17, телефон - 220-84-33;

- улица Вавилова, 53, телефон - 201-54-91;

- проспект Металлургов, 22а, телефон - 224-68-00;

- улица Бограда, 65, телефон - 220-61-00;

- улица Ады Лебедевой, 149, телефон - 211-95-01;

- улица Высотная, 15, телефон - 291-30-46.

Как долго будет идти акция и куда отправят отходы

Акция Трудовых отрядов главы города стартовала 11 сентября. Последний день, когда можно сдать мусор - 28 сентября. Все собранные отходы отправят на переработку в Новосибирск.