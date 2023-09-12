Долги предприятий ЖКХ перед «Красноярскэнергосбытом» составляют более 440 млн рублей

В зоне деятельности гарантирующего поставщика 111 предприятий ЖКХ, владеющих 752 котельными, из них долги накопили 28 предприятий, в ведении которых 226 котельных, снабжающих теплом жителей региона. Более 40 процентов от общей суммы задолженности, а именно 180,45 млн. рублей – долг двух предприятий: МУП ЭС (город Дивногорск) и ШТЭС (Шушенский район).

Свыше 1 миллиона рублей каждый задолжали предприятия, работающие в Ачинске, Уяре, Лесосибирске, Кодинске. Раздолинске, Ачинском, Курагинском, Нижнеингашском, Назаровском, Емельяновском, Рыбинском, Кежемском, Березовском, Ирбейском районах края.

Значительные суммы долга перед ПАО «Красноярскэнергосбыт» у ООО «Альянс» (п. Раздолинск): 57 млн. рублей, ООО «Люкс» (Курагинский район) - 33 млн. рублей и ООО «Сфера и К» (Рыбинский и Нижнеингашский район) - 31 млн. рублей, которые не платят за потребленную электроэнергию в течение нескольких лет.

Но первую строчку антирейтинга заслуживает ачинское ЗАО «Промэнерго». Пользуясь тем, что основная деятельность предприятия относится к сфере ЖКХ и входит в «неотключаемую» группу потребителей, компания, накапливая многомиллионные долги, активно извлекает прибыль для собственных нужд, в том числе и путем осуществления деятельности по добыче криптовалюты. В итоге ее задолженность составляет 56 млн. рублей.

В числе дебиторов так же 11 муниципальных унитарных предприятий (МУПов) с задолженностью на сумму 222 млн. рублей. Контролировать их финансово-хозяйственную деятельность по закону обязаны главы администраций. А руководители муниципальных образований, в случае плачевного состояния предприятия, должны обращаться с заявлением о банкротстве, так как они являются собственниками имущества должника. Из-за бездействия же органов власти ПАО «Красноярскэнергосбыт» самостоятельно инициировал банкротство МУП «Родник» и «Единая управляющая» и продолжит работу в этом направлении. В компании считают это крайней мерой, но долги предприятий ЖКХ – это недофинансирование ремонтных и инвестиционных программ, что может создать угрозу качеству и надежности энергоснабжения.

ПАО «Красноярскэнергосбыт» вынуждено прибегать и к другим мерам, предусмотренным законодательством. Введение ограничения режима потребления электрической энергии производится строго в соответствии с постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012. Летом энергетики могут отключить котельные, задолжавшие за электричество, что и было сделано в 73 котельных. Это неединственная действенная мера, которая может повлиять на должников. Приближение старта отопительного сезона обостряет ситуацию с неплатежами за потребление электроэнергии котельными Красноярского края и создаёт угрозу не только для обеспечения энергетических предприятий достаточными средствами, но и социальную напряженность. Поэтому ПАО «Красноярскэнергосбыт» призывает глав администраций муниципальных образований и Прокуратур районов включиться в решение ситуаций с неплатежами.

А руководителям-должникам энергетики напоминают, что невыполнение обязательств по оплате энергоресурсов может грозить как административным, так и уголовным наказанием. В рамках исполнительного производства за долги могут быть взысканы денежные средства, арестовано движимое и недвижимое имущество, наложены запреты на регистрационные действия с ним и на внесение ряда изменений в ЕГРЮЛ. Руководители и контролирующие должников лица будут привлечены к субсидиарной ответственности как физические лица по обязательствам должника.

Для привлечения внимания к проблеме долгов перед энергетиками ПАО «Красноярскэнергосбыт» регулярно обновляет перечень организаций, являющихся злостными должниками за потребленную электроэнергию. Антирейтинги размещаются на официальном сайте энергосбытовой компании в разделе «Злостные неплательщики».

Фото предоставлено компанией.

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