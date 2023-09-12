Игры титанов: праздник спорта и здоровья

На церемонии открытия спартакиады выступали танцевальные группы, акробаты

Пасмурное сентябрьское утро, на Центральный стадион торопятся сотни болельщиков. Целыми семьями, подготовленные – с приподнятым настроением, вооруженные фанатской атрибутикой: дудками, ладошками-трещотками, палками-стучалками. Подкрепились чаем с бутербродами – и бегом на трибуны. Впереди – открытие первой Всероссийской спартакиады СУЭК «Игры титанов». Состязание объединило более 1200 болельщиков из регионов России от Кузбасса до Приморья. На арены вышли 640 спортсменов из 16 команд - представители горнорудного, энергетического, логистического, сервисного дивизионов компании.

Болельщики пришли на спартакиаду подготовленными - в фирменных футболках, с фанатской атрибутикой

Спортсмены соревновались в различных дисциплинах – мини-футболе, волейболе, легкой атлетике, настольном теннисе, шахматах, прыжках на скакалке, прыжках в длину с места, перетягивании каната. Спартакиада проводилась одновременно на нескольких площадках – Центральном стадионе, Дворце спорта имени И. Ярыгина и кластере «Радуга».

Спорт – это жизнь

Торжественный старт соревнованиям дал генеральный директор СУЭК Александр Редькин:

- Спорт – это жизнь, это движение. Если не будет спорта и движения – не будет и трудовых успехов. Спорт сближает регионы, людей, помогает комфортно жить и трудиться. А это главное! Красноярск выбран в качестве площадки для соревнований не случайно: современные спортивные арены, теплый прием. Уверен, что такие мероприятия прекрасно скажутся на трудовых успехах наших коллективов. И проигравших в играх титанов точно не будет!

Он пообещал, что спартакиада станет ежегодной, каждый год она будет менять «столицу» – проходить в разных городах, где представлены предприятия компания.

Состязания по футболу

По словам и.о. министра спорта Красноярского края Дениса Петровского, развитие корпоративного спорта и спартакиадного движения – одна из задач спортивной отрасли края.

- Эта спартакиада, без сомнения, входит в число наиболее масштабных корпоративных спортивных событий на красноярской земле за последние годы. Нам важно, что именно наш регион выбран для всероссийской спартакиады, это очень показательно с точки зрения имиджа. У нас отличная инфраструктура, мы обладаем необходимым кадровым ресурсом, чтобы провести мероприятия такого уровня, - отметил Денис Петровский.

Болельщики и участники спартакиады делали фото на память, ведь событие масштабное, можно сказать - историческое

Совмещаю бег с работой

Стартовали соревнования с легкоатлетической эстафеты. Бегуны – народ быстрый и юркий, поэтому и мне приходится за ними буквально бегать по стадиону.

- Постойте! Вы только что пробежали дистанцию, какие впечатления, эмоции? Кто вы и откуда?

- Эмоции? Если честно, не понял! Я обычно бегаю на 400 метров, а тут 50 – не заметил, как пришел первым. Мне понравилось! Перед забегом волновался немного, но собрался, почему-то была уверенность, что мы будем первыми. И мы первые, - запыхавшись, говорит Андрей Луценко из Бородино, участник команды горнорудный дивизион. - В таком глобальном мероприятии принимаю участие впервые, но постоянно участвую в краевой спартакиаде угольщиков. Спортом занимаюсь любительски, когда есть время - по лесу бегаю, по стадиону. Совмещаю бег с работой!

Прыжки в длину

Бегу дальше, вижу картину, полную неподдельных эмоций, – радостные, обнимающиеся люди.

- По какому поводу радуетесь?

- Мы в своем забеге тоже пробежали первыми. Маленькая победа в эстафете в копилку всей команды, - объясняет Алена Хоменко, аппаратчик химического цеха Беловской ГРЭС. – Нашу команду «Филиал ГРЭС. Энергетический дивизион» собрали отовсюду, со всех филиалов ГРЭС. Я представляю Беловскую станцию, из Кемеровской области, поселок Инской. Спортом начала заниматься относительно недавно. У нас тоже проходят локальные спартакиады, а в команде было мало девушек. Вот меня и пригласили. Начала заниматься, тренироваться, в итоге вошла во вкус, делаю это уже для себя. Так что можно сказать, что на занятия спортом меня сподвигла работа!

- Алена, а как вас изменил бег?

- Занятия спортом повлияли на мою физическую форму. После бега еще больше хочется чем-то заниматься, появляется больше энергии.

- Хрупкая девушка и такая серьезная отрасль энергетики. В чем заключается ваша работа на ГРЭС?

- Я получила высшее горное образование, работаю аппаратчиком в химцехе. Мне нравится в работе ответственность и ее значимость для людей. Согреваем людей своим трудом и профессионализмом, а для этого спортом занимаемся!

Соревнуются шахматисты

Настрой и госпожа удача

Валерий Васильев из Новосибирска - сотрудник энергетической компании, работает в дирекции по корпоративной безопасности. В отрасли с 1992 года.

- В чем секрет такого трудового долгожительства?

- Спорт, общение с людьми и преданность определенным принципам!

Замечаю, что Валерий в прекрасной физической форме – стройный, поджарый, крепкий.

- Это заслуга спорта и здорового образа жизни. На спартакиаде играю в мини-футбол, я уже 15 лет как капитан команды, - продолжает участник команды «Новосибирск. Энергетический дивизион». – К сожалению, на этой спартакиаде нам немножко не хватило по пенальти пройти в четверку. С «Енисеем» была равная борьба, а потом проиграли 4:5 хозяевам поля, красноярским угольщикам. В состязаниях важны настрой команды, мастерство и госпожа удача. Нам буквально чуть-чуть ее не хватило.

Перетягивание каната: раз, два, три - что есть сил тяни!

Вместо медового месяца - соревнования

На стадионе весь день царила действительно радостная атмосфера. И спортсмены, и болельщики охотно делились своими эмоциями и историями.

- Здравствуйте, а вы здесь откуда?

- Топим за Бийск! Ехали в Красноярск долго, около 20 часов, но оно того стоило. Пока ехали, еще больше сплотились с командой, друг друга поддерживали. Меня зовут Дарья Цветцих, буквально 1 сентября еще была Пантюхина, - смеется спортсменка из команды «Алтай. Энергетический дивизион».

- Поздравляю с началом семейной жизни! Решили прославить новую фамилию?

- Когда муж узнал, что я вместо медового месяца лечу на соревнования, то очень удивился. Но отпустил и болеет за меня. В нашей команде 42 человека. Участвую в состязаниях по легкой атлетике, пробежали эстафету, думаю, получилось все хорошо. Мы долго и упорно готовились к спартакиаде.

- Дарья, кем работаете?

- Я ведущий специалист по охране труда: охраняю труд своих коллег, классных работяг, которые дарят людям тепло. А вообще мы согреваем людей не только отоплением, но и жаркими объятиями гостеприимного Алтая. Приезжайте в гости!

- А как вам Красноярск, понравился?

- Очень красивый город среди гор! Енисей, смотровая площадка. Я здесь первый раз, и мне нравится. Надеюсь, еще сюда приедем!

Болельщикам тоже было чем заняться: шуточные состязания-скачки

Из Назаровского района Красноярского края приехала целая команда болельщиц – работниц угольного разреза.

- Мы группа поддержки – болеем за наших спортсменов и сами участвуем в соревнованиях болельщиков, - говорит Ольга Слепцова, ведущий специалист отдела материально-технического снабжения Назаровского разреза. – Отскакала эстафету на надувном коне. Так что остановим на скаку хоть табун! Мероприятие обалденное – здесь все свои, коллеги с разных предприятий. Встретили старых друзей, познакомились с новыми.

А колоритный Александр Калашников пришел на стадион в национальном костюме:

- Приехал из Бурятии, с Тугнуйского разреза, болею за наш горнорудный дивизион. А сам работаю электромехаником горного участка. Просто в восторге от того, что происходит на арене. Приятно поражен масштабами и организацией соревнований. Рад, что компания вовлекает сотрудников в спорт, они тренируются, поддерживают здоровье. Почаще бы проводили такие мероприятия!

Александр Калашников в бурятском национальном костюме

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

По итогам спартакиады первое место заняла команда горнорудного дивизиона из Кузбасса. Вторыми тоже стали кемеровчане, но из энергетического дивизиона. Третье место у хозяев спортивных площадок, красноярских угольщиков – команды горнорудного дивизиона Красноярского края.

Победители спартакиады

Главный приз спартакиады - Кубок победителя

Медали за 1 место

Фото предоставлены компанией