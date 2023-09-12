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Общество12 сентября 2023 3:32

Игры титанов: праздник спорта и здоровья

В Красноярске прошла I Всероссийская спартакиада СУЭК. В состязаниях приняли участие 640 спортсменов
Полина КУЗНЕЦОВА
На церемонии открытия спартакиады выступали танцевальные группы, акробаты

На церемонии открытия спартакиады выступали танцевальные группы, акробаты

Пасмурное сентябрьское утро, на Центральный стадион торопятся сотни болельщиков. Целыми семьями, подготовленные – с приподнятым настроением, вооруженные фанатской атрибутикой: дудками, ладошками-трещотками, палками-стучалками. Подкрепились чаем с бутербродами – и бегом на трибуны. Впереди – открытие первой Всероссийской спартакиады СУЭК «Игры титанов». Состязание объединило более 1200 болельщиков из регионов России от Кузбасса до Приморья. На арены вышли 640 спортсменов из 16 команд - представители горнорудного, энергетического, логистического, сервисного дивизионов компании.

Болельщики пришли на спартакиаду подготовленными - в фирменных футболках, с фанатской атрибутикой

Болельщики пришли на спартакиаду подготовленными - в фирменных футболках, с фанатской атрибутикой

Спортсмены соревновались в различных дисциплинах – мини-футболе, волейболе, легкой атлетике, настольном теннисе, шахматах, прыжках на скакалке, прыжках в длину с места, перетягивании каната. Спартакиада проводилась одновременно на нескольких площадках – Центральном стадионе, Дворце спорта имени И. Ярыгина и кластере «Радуга».

Спорт – это жизнь

Торжественный старт соревнованиям дал генеральный директор СУЭК Александр Редькин:

- Спорт – это жизнь, это движение. Если не будет спорта и движения – не будет и трудовых успехов. Спорт сближает регионы, людей, помогает комфортно жить и трудиться. А это главное! Красноярск выбран в качестве площадки для соревнований не случайно: современные спортивные арены, теплый прием. Уверен, что такие мероприятия прекрасно скажутся на трудовых успехах наших коллективов. И проигравших в играх титанов точно не будет!

Он пообещал, что спартакиада станет ежегодной, каждый год она будет менять «столицу» – проходить в разных городах, где представлены предприятия компания.

Состязания по футболу

Состязания по футболу

По словам и.о. министра спорта Красноярского края Дениса Петровского, развитие корпоративного спорта и спартакиадного движения – одна из задач спортивной отрасли края.

- Эта спартакиада, без сомнения, входит в число наиболее масштабных корпоративных спортивных событий на красноярской земле за последние годы. Нам важно, что именно наш регион выбран для всероссийской спартакиады, это очень показательно с точки зрения имиджа. У нас отличная инфраструктура, мы обладаем необходимым кадровым ресурсом, чтобы провести мероприятия такого уровня, - отметил Денис Петровский.

Болельщики и участники спартакиады делали фото на память, ведь событие масштабное, можно сказать - историческое

Болельщики и участники спартакиады делали фото на память, ведь событие масштабное, можно сказать - историческое

Совмещаю бег с работой

Стартовали соревнования с легкоатлетической эстафеты. Бегуны – народ быстрый и юркий, поэтому и мне приходится за ними буквально бегать по стадиону.

- Постойте! Вы только что пробежали дистанцию, какие впечатления, эмоции? Кто вы и откуда?

- Эмоции? Если честно, не понял! Я обычно бегаю на 400 метров, а тут 50 – не заметил, как пришел первым. Мне понравилось! Перед забегом волновался немного, но собрался, почему-то была уверенность, что мы будем первыми. И мы первые, - запыхавшись, говорит Андрей Луценко из Бородино, участник команды горнорудный дивизион. - В таком глобальном мероприятии принимаю участие впервые, но постоянно участвую в краевой спартакиаде угольщиков. Спортом занимаюсь любительски, когда есть время - по лесу бегаю, по стадиону. Совмещаю бег с работой!

Прыжки в длину

Прыжки в длину

Бегу дальше, вижу картину, полную неподдельных эмоций, – радостные, обнимающиеся люди.

- По какому поводу радуетесь?

- Мы в своем забеге тоже пробежали первыми. Маленькая победа в эстафете в копилку всей команды, - объясняет Алена Хоменко, аппаратчик химического цеха Беловской ГРЭС. – Нашу команду «Филиал ГРЭС. Энергетический дивизион» собрали отовсюду, со всех филиалов ГРЭС. Я представляю Беловскую станцию, из Кемеровской области, поселок Инской. Спортом начала заниматься относительно недавно. У нас тоже проходят локальные спартакиады, а в команде было мало девушек. Вот меня и пригласили. Начала заниматься, тренироваться, в итоге вошла во вкус, делаю это уже для себя. Так что можно сказать, что на занятия спортом меня сподвигла работа!

- Алена, а как вас изменил бег?

- Занятия спортом повлияли на мою физическую форму. После бега еще больше хочется чем-то заниматься, появляется больше энергии.

- Хрупкая девушка и такая серьезная отрасль энергетики. В чем заключается ваша работа на ГРЭС?

- Я получила высшее горное образование, работаю аппаратчиком в химцехе. Мне нравится в работе ответственность и ее значимость для людей. Согреваем людей своим трудом и профессионализмом, а для этого спортом занимаемся!

Соревнуются шахматисты

Соревнуются шахматисты

Настрой и госпожа удача

Валерий Васильев из Новосибирска - сотрудник энергетической компании, работает в дирекции по корпоративной безопасности. В отрасли с 1992 года.

- В чем секрет такого трудового долгожительства?

- Спорт, общение с людьми и преданность определенным принципам!

Замечаю, что Валерий в прекрасной физической форме – стройный, поджарый, крепкий.

- Это заслуга спорта и здорового образа жизни. На спартакиаде играю в мини-футбол, я уже 15 лет как капитан команды, - продолжает участник команды «Новосибирск. Энергетический дивизион». – К сожалению, на этой спартакиаде нам немножко не хватило по пенальти пройти в четверку. С «Енисеем» была равная борьба, а потом проиграли 4:5 хозяевам поля, красноярским угольщикам. В состязаниях важны настрой команды, мастерство и госпожа удача. Нам буквально чуть-чуть ее не хватило.

Перетягивание каната: раз, два, три - что есть сил тяни!

Перетягивание каната: раз, два, три - что есть сил тяни!

Вместо медового месяца - соревнования

На стадионе весь день царила действительно радостная атмосфера. И спортсмены, и болельщики охотно делились своими эмоциями и историями.

- Здравствуйте, а вы здесь откуда?

- Топим за Бийск! Ехали в Красноярск долго, около 20 часов, но оно того стоило. Пока ехали, еще больше сплотились с командой, друг друга поддерживали. Меня зовут Дарья Цветцих, буквально 1 сентября еще была Пантюхина, - смеется спортсменка из команды «Алтай. Энергетический дивизион».

- Поздравляю с началом семейной жизни! Решили прославить новую фамилию?

- Когда муж узнал, что я вместо медового месяца лечу на соревнования, то очень удивился. Но отпустил и болеет за меня. В нашей команде 42 человека. Участвую в состязаниях по легкой атлетике, пробежали эстафету, думаю, получилось все хорошо. Мы долго и упорно готовились к спартакиаде.

- Дарья, кем работаете?

- Я ведущий специалист по охране труда: охраняю труд своих коллег, классных работяг, которые дарят людям тепло. А вообще мы согреваем людей не только отоплением, но и жаркими объятиями гостеприимного Алтая. Приезжайте в гости!

- А как вам Красноярск, понравился?

- Очень красивый город среди гор! Енисей, смотровая площадка. Я здесь первый раз, и мне нравится. Надеюсь, еще сюда приедем!

Болельщикам тоже было чем заняться: шуточные состязания-скачки

Болельщикам тоже было чем заняться: шуточные состязания-скачки

Из Назаровского района Красноярского края приехала целая команда болельщиц – работниц угольного разреза.

- Мы группа поддержки – болеем за наших спортсменов и сами участвуем в соревнованиях болельщиков, - говорит Ольга Слепцова, ведущий специалист отдела материально-технического снабжения Назаровского разреза. – Отскакала эстафету на надувном коне. Так что остановим на скаку хоть табун! Мероприятие обалденное – здесь все свои, коллеги с разных предприятий. Встретили старых друзей, познакомились с новыми.

А колоритный Александр Калашников пришел на стадион в национальном костюме:

- Приехал из Бурятии, с Тугнуйского разреза, болею за наш горнорудный дивизион. А сам работаю электромехаником горного участка. Просто в восторге от того, что происходит на арене. Приятно поражен масштабами и организацией соревнований. Рад, что компания вовлекает сотрудников в спорт, они тренируются, поддерживают здоровье. Почаще бы проводили такие мероприятия!

Александр Калашников в бурятском национальном костюме

Александр Калашников в бурятском национальном костюме

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

По итогам спартакиады первое место заняла команда горнорудного дивизиона из Кузбасса. Вторыми тоже стали кемеровчане, но из энергетического дивизиона. Третье место у хозяев спортивных площадок, красноярских угольщиков – команды горнорудного дивизиона Красноярского края.

Победители спартакиады

Победители спартакиады

Главный приз спартакиады - Кубок победителя

Главный приз спартакиады - Кубок победителя

Медали за 1 место

Медали за 1 место

Фото предоставлены компанией

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