Больше спорта – больше энергии

Команды боролись за победу, выкладываясь по полной!

Здоровы телом и духом

Более 200 спортсменов-любителей приехали в Красноярский край из Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областей и Республики Бурятия на XIV спартакиаду работников холдинга «Сибирский цемент». В мероприятии приняли участие восемь команд: в борьбу за награды вступили представители «Топкинского цемента», «Искитимцемента», «Красноярского цемента», «Ангарскцемента», «ТимлюйЦемента», комбината «Волна», компании «Сибцемсервис», сборной «Сибцема» (в нее вошли сотрудники других предприятий холдинга и его управляющей компании).

Соревнования-2023 проходили в Железногорске – на базе старейшего спорткомплекса города «Октябрь». Спортсмены соревновались по семи дисциплинам – сильнейших определили в турнирах по волейболу, мини-футболу, стритболу, настольному теннису, армрестлингу, силовому многоборью (кроссфиту), а также в легкоатлетической эстафете. Вне зачета прошел зрелищный конкурс чирлидеров.

На торжественной церемонии открытия участников спартакиады поздравили почетные гости. И. о. заместителя главы Железногорска по социальным вопросам Юлия Грудинина поприветствовала гостей, отметив, что своей энергией и спортивным задором они зарядили весь город. А президент холдинга Олег Шарыкин в приветственном письме пожелал: «Сильных стартов и достойных побед! Пусть спортивный образ жизни помогает быть здоровыми, собранными и выносливыми не только на сегодняшних соревнованиях, но и в жизни!»

– Поддержка спорта – один из основных наших приоритетов, – подчеркнул первый вице-президент холдинга Геннадий Рассказов. – Мы активно развиваем детский спорт, стремимся привлечь работников к участию в спортивных состязаниях разного уровня – от заводских соревнований до районных, городских и региональных чемпионатов.

Площадка для неформального общения

Данила Ботвинин, капитан команды «Красноярского цемента», участвует в корпоративной спартакиаде на протяжении 12 лет.

– Я устроился на предприятие в 2006 году механиком в цех обжига. За 14 лет прошел интересный профессиональный путь – сейчас работаю техническим директором. Все это время важной частью моей жизни оставался спорт, я увлекаюсь волейболом, – рассказал Данила Ботвинин. – На соревнованиях всегда царит дружеская атмосфера. Мы не только состязаемся, но и знакомимся, общаемся в неформальной обстановке. Спорт – то, что нас объединяет, делает сильнее. Зарядились на спортплощадке – вперед к трудовым достижениям!

Особую атмосферу спортивного праздника поддерживали и болельщики. Они подготовились основательно: разучили кричалки, нарисовали плакаты, запаслись шумелками и трещалками, даже привезли настоящий барабан. На футболках болельщиц «Сибцемсервиса» красуется надпись: «Модные шорты, крутые майки, наша команда просто зайки».

– В нашей сборной 24 человека из пяти городов, где работает предприятие, – это Кемерово, Топки, Ангарск, Красноярск и Искитим, – отметила руководитель службы управления персоналом этой компании Елена Партушева. – Спартакиада сближает людей, и сотрудники всегда охотно в ней участвуют. А еще состязания дают мощный импульс для дальнейшего профессионального роста: больше спорта – больше энергии на дела и свершения!

Ну а мы поздравляем победителей. Золотой кубок спартакиады выиграла сборная Топкинского цемзавода. Второе место заняли работники Ангарского цементно-горного комбината, третье – «Красноярского цемента».

И пусть соревнования - 2023 завершены, представители команд не расслабляются. Год пролетит незаметно, и в 2024-м самых активных цементников будет встречать уже XV спартакиада холдинга. А значит, впереди – новые спортивные старты, рекорды и открытия.

Фото организаторов спартакиады