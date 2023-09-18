Опасный бетонный фальсификат: подделки на сибирском рынке и можно ли с ними бороться

Фото: Пресс-служба «Сибирский бетон».

7 сентября компания «Сибирский бетон» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») провела в Красноярске пресс-тур, посвященный противодействию распространению фальсифицированной бетонорастворной продукции на рынке Сибири.

Журналисты узнали о ситуации на рынке от управляющего директора ООО «Сибирский бетон» Александра Мезенцева:

- По данным Росстата, за 6 месяцев 2023 года в России произведено 27 миллионов 460 кубических метров бетона (положительный прирост почти 20%). Доля сибирских производителей в этом объеме - около 7%. Бетон остается одним из популярных строительных материалов: из него возводят жилые дома, дороги, мосты, объекты промышленной и социальной инфраструктуры.

Александр Мезенцев сообщил, что для рынка Красноярского края, Новосибирской и Кемеровской областей характерны низкая маржинальность продаж, сезонность и высокая конкуренция. Пользуясь спросом, недобросовестные поставщики продают сибирякам фальсификат бетонорастворных смесей. Особенно высок риск столкнуться с ним в разгар строительного сезона.

Александр Мезенцев и Дарья Мартынкина. Фото: Пресс-служба «Сибирский бетон».

- Производство бетона - сложный технологический процесс. На глаз соответствие продукции ГОСТу, ее класс и количество определить нельзя. Качество смеси можно проверить только в специальных лабораториях. По нашим оценкам, доля фальсификата на рынке Сибири составляет порядка 20%, и этот показатель не снижается, - пояснил Александр Мезенцев.

Во время экскурсии по производственной площадке «Сибирского бетона» представители СМИ узнали о цикле изготовления смесей, осмотрели оборудование, лабораторию и лично убедились, насколько ответственно крупные производители подходят к качеству своей продукции. Они понимают, что от этого зависит жизнь многих людей.

Добросовестные поставщики ведут активную работу по пресечению оборота фальсифицированных стройматериалов. «Сибирский бетон» уже 5 лет инициирует проведение проверочных закупок бетонных смесей у производителей Новосибирской области и Красноярского края. Корреспонденты оценили результаты последних исследований. Независимая лаборатория испытала пробы на прочность, водонепроницаемость, морозостойкость и соответствие фактически поставленного объема заявленному покупателем. В итоге три из четырех образцов не прошли испытания! На них видны трещины, торчащий щебень… Страшно представить, что произойдет со зданиями из такого материала!

Фото: Пресс-служба «Сибирский бетон».

Очевидно, что ситуацию нужно срочно менять. Увы, сегодня государство мало вовлечено в контроль производства бетонных смесей и строительных растворов, хотя кое-что делается: с 1 сентября 2023 года введено обязательное декларирование для бетонных смесей. Но этого недостаточно в условиях, когда нет входного контроля качества на стройплощадках. Добавим доступную сырьевую базу, внешнюю простоту изготовления бетонных смесей и неосведомленность потребителей о стандартах их качества - и получим благодатную почву для фальсификаторов, которыми часто выступают фирмы-однодневки. За несколько месяцев они выпускают тысячи кубометров некачественной продукции, а потом исчезают. Последствия их не волнуют, поэтому покупателям нужно быть бдительными.

Вот какие полезные советы дал им руководитель «Сибирского бетона».

1. Приобретайте бетон у крупных поставщиков, работающих круглогодично. Обычно они входят в холдинг.

2. Перед покупкой уточните, есть ли на заводе строительная лаборатория.

3. Требуйте чек и документы, подтверждающие качество покупки.

4. Не гонитесь за низкой ценой: смеси из качественного сырья не могут быть дешевле, чем в среднем по рынку, на 5 - 10%.

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