Фото: Региональное отделение партии Единая Россия

Руководитель региона Михаил Котюков в режиме ВКС доложил председателю партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву о предварительных результатах избирательной кампании в Красноярском крае.

Он отметил, что кампания на прошедших выборах в регионе была многоуровневая: это и довыборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание, и выборы высшего должностного лица в крае, и выборы в Городской совет столицы края.

- Команда «Единой России» сработала очень здорово, все мы были объединены «Народной программой», у каждого кандидата была своя часть «Народной программы», которая имела отношение к тому округу, по которому он избирается. Я хотел бы сказать о принципиально важных результатах по Городскому совету. Мы сейчас завершаем подсчет бюллетеней, но уже видно, что практически идем на стопроцентный результат по одномандатным округам и на подавляющее преимущество по партийным спискам. Такого результата у «Единой России» в новейшей истории не было ни разу, соответственно, эту задачу мы считаем выполненной. Понимаю, что это огромный кредит доверия, огромная ответственность перед красноярцами за те результаты, которые нам нужно будет добиваться, - отметил Михаил Котюков.

Дмитрий Медведев поздравил Михаила Котюкова и команду с проведением выборов и с тем результатом, который достигнут, отметив, что для партии «это не просто цифры, а символ доверия, которое партия сохраняет среди огромного количества граждан самой большой страны на планете».

- Михаил Михайлович, мы вас поздравляем. Теперь вы окончательно вернулись для того, чтобы трудиться в родном для вас регионе. Понятно, что работа в качестве высшего должностного лицатакого региона как ваш требует настоящей, полноценной самоотдачи. Здесь вам энергии не занимать, тем более, вы реализовывали большие проектыи на федеральном уровне. Уверен, что и в этом направлении вас ждет удача, особенно с наличием такой работоспособной и дееспособной, сильной команды, - подчеркнул председатель партии «Единая Россия».