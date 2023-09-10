Эксперты рассказали, как проходит Единый день голосования в Красноярском крае

Александр Точёнов, Юрате Армонайтите

В Красноярском крае наступил Единый день голосования на выборах 2023. В правительстве сообщают, что это финальная возможность для жителей региона проголосовать на выборах губернатора, районных глав, депутатов муниципалитетов и Красноярского Горсовета, а также на довыборах в Госдуму РФ и Заксобрание края.

О том, как проходит Единый день голосования, рассказали эксперты:

Александр Точёнов, ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по правам человека.

- По всей стране спокойно проходят выборы – в ЦИК поступает мало обращений и жалоб. В Красноярском крае мы выезжаем на избирательные участки по районам и видим, что и там кампания проходит спокойно. Выборы должны пройти честно, чисто. Мы, выбирая свою власть, таким образом тоже защищаем наш суверенитет. Вот для этого нужно общественное наблюдение, поэтому организована широкая система такого наблюдения, действующая по всей стране.

Юрате Армонайтите, председатель палаты правозащитных организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края, член Общественного штаба по наблюдению за выборами.

- Идет завершающий день трехдневного голосования, и можно отметить, что все проходит в штатном режиме, никаких существенных нарушений не выявлено. Есть только сигналы, которые при проверке на самом деле не имеют под собой оснований. Мы получаем их из разных источников, отрабатываем и даем экспертное заключение. Однако на наш огромный Красноярский край их мизерное количество, капля в море. Считаем, что все проходит все без нареканий.

Так, во второй день голосования в Центр общественного наблюдения поступило 11 сигналов о возможных нарушениях. Все они были проанализированы экспертами. Нарушения, влияющие на итоги голосования не выявлены. Три мобильные бригады Центра объехали 31 избирательный участок для проверки легитимности процесса голосования.

Отметим, что Центр общественного наблюдения, созданный на базе Общественной палаты Красноярского края, будет работать сегодня до окончания подсчета голосов.

ВАЖНО: сегодня для всех открыты открылись 2073 избирательных участка, из них 401 – в городе Красноярске, а также 22 – в местах временного пребывания избирателей. Они будут работать традиционно до 20:00 часов.