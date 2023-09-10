В Красноярске полицейский после работы спас 73-летнюю женщину и её 360 000 рублей от цепких лап мошенников

Очереди возле банкомата было все равно, а сотрудник полиции не прошел мимо Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске благодаря бдительности оперативника уголовного розыска на одну жертву мошенников стало меньше. Сотрудник полиции, как рассказали в пресс-службе МВД, был в магазине, когда заметил длинную очередь за пожилой женщиной у банкомата. Расплатившись на кассе, он подошел узнать, в чем дело и не нужна ли помощь? На что ему ответили окружающие, что бабушка кому-то переводит много денег и это надолго. На вопрос не мошенникам ли, очередь пожала плечами.

Тогда полицейский подошел к женщине. Она разговаривала по сотовому, держала крупную сумму денег и набирала на экране банкомата номер для перевода. Оперативник попытался отвлечь женщину, но та отмахнулась от него. Сказала, что разговаривает с дочерью, а он ей мешает.

И казалось бы, на этом полицейский мог уйти и не отвлекать женщину, но он умудрился заметить, что на экране сотового нет ни имени, ни слова «дочь», а только странный номер. Это оперативника насторожило еще больше.

Тогда он аккуратно заслонил банкомат от женщины, представился как положено и начал диалог. К разговору подключились люди, которые по действиям полицейского поняли, что происходит неладное.

В какой-то момент пожилая красноярка сдалась. Она отдала майору сотовый телефон. Оперативник начал общаться с «дочерью».

По словам полицейского, на фоне звонка были слышны звуки колл-центра. Женщина начала ругаться, кричать и требовать, чтобы телефон вернули матери. Но он стал задавать ей вопросы, например, про имя близкой подруги 73-летней женщины. Ответить «дочь» правильно не смогла.

Оказалось, что до красноярки уже три часа не могут дозвониться родные, женщина сняла чуть больше 360 000 рублей наличными и уже перевела 15 000 рублей. В тот момент, когда собиралась переводить еще часть – подошел полицейский.

Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется расследование.