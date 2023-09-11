Вся в рваных ранах, обняла хозяина и замерла: лошадь, которая чудом вернулась после загадочного похищения, стала сенсацией соревнований

Такой нашли Лихую в тайге. А вот она снова звезда соревнований. Фото: МВД; Ксения Козякова, ипподром Барнаула.

Грудь разорвана, изранены ноги… Но она смогла довериться человеку. И победила. Пронзительная история произошла в Красноярском крае. Рысистая лошадь по кличке Лихая, которая пережила похищение, сумела вернуться в спорт. И снова стала звездой, установив всероссийский рекорд. Как всё было, рассказывает «Комсомольская правда – Красноярск».

«Эту лошадь знает вся Сибирь»

«Ей цены нет, племенная рекордистка!» - так говорят о Лихой в конном мире. Называют одной из самых успешных среди рысаков, рожденных и выросших в крае.

Именно ее, трехкратную рекордсменку России (и еще трех элитных лошадей) в ночь с 4 на 5 октября 2022 года из конюшни в Тюльково увели неизвестные. Увы, камер там не было.

- Сразу понятно: украли не на мясо, - говорит Андрей Шевелев, судья-комментатор красноярского ипподром. – Это были опытные люди, понимавшие, что делают. Для чего? Видимо, кому-то понадобились хорошие лошади. Возможно, чтобы они дали потомство или чтобы ездить самим. Ведь легализовать их (продать или выставить на соревнования) невозможно – все лошади чипированные.

Тем более Лихая прогремела на всю Сибирь, у нее три рекорда.

Посмотрите, какая красавица! Фото: Эдгар Юсупов, ипподром Красноярска.

Для хозяина, директора ОАО «Тюльковское» Владимира Тыняного, потеря коней стала ударом. Страстный лошадник, любит их, как детей. Он тут же обратился в полицию, сам вместе со своими сотрудниками кинулся на поиски. Дальше подключились СМИ, заводчики, волонтеры…

Важно было распространить информацию, донести ее до людей на местах, даже в самых глухих деревнях. Ориентировки разлетелись по соцсетям, сюжеты шли на каналах: «Украли лошадей! Просим помощи в розыске!». И это сработало. Правда, не сразу.

Сутки, вторые – ничего

И вдруг звонок. Какой-то мужчина, житель одного из сел, сообщил: только что видел на дороге двух всадников. С собой они вели еще двух коней.

Заметив подозрительных людей, вспомнил, вот же по телевизору говорили о пропавших лошадях! Повезло, очевидец решил вмешаться, не остался в стороне.

Вскоре прибыли сотрудники МВД. После осмотра местности был очерчен квадрат поисков.

- И через день лошадей нашли в лесу, за 100 километров от Тюльково. Их завели довольно далеко, - продолжает Андрей Шевелев. – Привязали, чтобы могли пастись, и оставили там. Можно сказать, лошадей обнаружили чудом. Потому что, если находят, это бывает в течение двух первых дней. А здесь прошло уже больше недели. Думаю, сработала сила интернета. Об исчезновении слышал весь район. Новость ушла в народ. Мы же еще прозвонили все крупные хозяйства, пастбища, турбазы. По-видимому, похитители тоже оказались в курсе.

Сначала завели лошадей в лес, переночевали там (был след от кострища). Скорее всего, ждали машину, которая их заберет. А потом сообразили, теперь животных не провезти открыто. И решили избавиться. Попросту бросили, поняв, что рано или поздно попадутся.

Лихая - удивительная лошадь, рассказывает наездница Анастасия Салогубова. Фото: Эдгар Юсупов, ипподром Красноярска.

Гнали 100 км голодными

Когда лошадей нашли, их было не узнать.

- Все в рваных ранах, истощенные, счесали себе копыта, - вспоминает Анастасия Салогубова, наездница, которая работает с Лихой. – Почти неделю их гнали по лесам и дорогам. Не кормили, не поили нормально. Лошади пострадали очень сильно.

Кстати, спрятать их похитителям было несложно. В том районе много заброшенных деревень, ферм. Загонишь в сарай, потом подойдет транспорт, и все, погнали по трассе – к заказчику.

Большая удача, что здесь все закончилось иначе. Помогла огласка и неравнодушие очевидца. Но если бы не успели, что ждало лошадей?

- Какое-то время они бы паслись, объедая траву вокруг себя, - предполагает Андрей Шевелев. – А потом бы мог запросто прийти медведь. Как вариант, на них могли наткнуться нечаянно, там иногда ходят грибники. Но шансы невелики. Они были привязаны. Даже если бы и вырвались, перезимовали бы вряд ли. Это конюшенные спортивные лошади. Они не приучены выживать в лесу. Или освободились бы и пришли к людям, или погибли бы в лесу. Вероятнее всего, второй вариант.

Так что помощь подоспела вовремя. Когда лошади услышали хозяина, (а он все это время искал их днем и ночью) подошли к нему. И стали обнимать – класть голову на плечо своего человека. Смотреть на такое без слез было невозможно. Даже после того, что с ними стряслось, они не перестали доверять.

Вперед, до нереальных цифр

Замученные, худые… О возвращении в спорт пока не было и речи. Хозяин не исключал: может статься, они и вовсе уйдут на покой. Какие победы после такого?

… Лихая всю зиму прожила у себя в Тюльково (там после ЧП наладили охрану). Понемногу восстанавливалась, приходила в себя. Весной ее привезли на красноярский ипподром, к наезднице Анастасии Салогубовой. Потихоньку принялись за работу.

И уже в июле возобновили выступления. Второе, первое, третье место, - Лихая снова была в строю. Вот это да! В чем секрет?

После таких испытаний лошадь вернулась в прежнюю форму. Фото: Эдгар Юсупов, ипподром Красноярска.

- Это лошадь с огромной душой и характером бойца, - объясняет Анастасия. – При этом она чуткая, нежная, такая девочка-девочка. Однако к работе относится с полной отдачей. А самое важное ее качество – надежность и верность. Улучшает свои показатели каждый год. Мы очень переживали, как она будет себя чувствовать после похищения. Процесс восстановления был долгий, очень много лекарств, конечно, все это сказывалось. Но сейчас лошадь в полном порядке. Полностью реабилитирована.

И доказала это на деле. Недавно Лихая снова стала сенсацией. Поставила всероссийский рекорд для кобыл в беге рысью под седлом (в Барнауле, где прошел пятый этап соревнований Большого Сибирского круга). Уже четвертый по счету в ее карьере!

В борьбе за приз "Спортивный". Фото: Ксения Козякова, ипподром Барнаула.

- Мы улучшили свой же показатель до нереальных цифр, - улыбается Анастасия. – В прошлом году установили его в Новосибирске. А в этом сами же и побили. Теперь он составляет 3 минуты и восемь с половиной секунд. Это очень быстро!

Наш Феномен

Еще один триумфатор соревнований в Барнауле – наш рысак Феномен Лок (под управлением Валерии Спириной). Он родился на юге Брянской области, в конном заводе «Локотской», принадлежит владельцу из Красноярского края Владимиру Бруху. Феномен Лок финишировал первым, установив всероссийский рекорд для жеребцов – 3 минуты 6,4 секунды. Поздравляем!

Феномен Лок и наездница Валерия Спирина. Фото: Ксения Козякова, ипподром Барнаула.

- История у Феномена, пусть короткая (в нашей команде он всего пару месяцев), но очень интересная, - поделилась с КП наездница Валерия Спирина. – Лошадь имела проблемы с ходом: несмотря на шикарное происхождение и перспективу, часто сбивался в галоп.

Феномен Лок стал победителем соревнований в Барнауле. Фото: Ксения Козякова, ипподром Барнаула.

Мы с мужем мечтали с ним позаниматься. Наконец, владелец коня пошел на риск, послушал нас, за что ему огромное спасибо. Рысью под седлом для лошади выступать тяжело. И мы договорились не спешить, дождаться, пока он наберется сил. Несколько успешных выступлений в качалке (специальный экипаж – прим.ред.), и мы подумали: да, время пришло. Действительно, все получилось. В заезде решили выступать осторожно, Не глядя на соперников, ориентироваться по коню, насколько он захочет. Так я и сделала. В итоге он превзошел все ожидания, секунды на две-три точно. Смог выиграть приз, дотянуться до рекорда, о котором я мечтала, если честно, очень давно!