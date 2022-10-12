В Красноярском крае нашли украденных породистых лошадей. Фото: МВД

Несколько дней назад в полицию Балахтинского района поступил звонок от владельца хозяйства «Тюльковское» Владимира Тынянова. Он сообщил, что у него из конюшни в ночь с 4 на 5 октября пропали жеребец и три лошади. Очень дорогие животные, породистые. Рубин, Папита и Суперстар – подающие надежды, а Лихая – уже титулованная, неоднократно брала призы на сибирских ипподромах, в том числе в Красноярске, установила три российских рекорда по резвости.

Заводчик переживал и потому, что животным нужны особые условия, и чтобы похитители не навредили им. Поисками занимались и сотрудники полиции, и добровольцы. Нашлись свидетели, которые рассказали, что видели в лесном массиве, далеко от дороги, двух всадников. Они вели под уздцы еще двух лошадей.

Животные рады своему хозяину. Фото: МВД

Животных действительно нашли среди деревьев привязанными. При внешнем осмотре выяснили, что они не пострадали. Послушно вошли в фургон грузовика, в котором их привезли домой, на конный двор. Полицейские наблюдали, как, услышав знакомый голос владельца, жеребец и его подруги опускали голову ему на плечо. По всему видно, насколько они ему дороги. Хозяин поблагодарил всех, кто помогал в поисках. В том числе и представителей СМИ.

Теперь у полиции другая задача – разыскать похитителей. Приметы известны, установить личности и местонахождение – дело времени. Учитывая, что лошади стоят миллионы рублей, конокрадам грозит немалый срок.

Владимир Тыняный благодарит сотрудников полиции. Видео МВД

Кстати, а что они собирались с ними сделать? Продать точно не получилось бы – у каждой такой породистой лошади есть верительные грамоты, их данные занесены в единую федеральную базу. Это же штучный товар, который невозможно спрятать ни стать, ни породу. Или просто хотели покататься? Вот так ночью забрались в помещение и выбрали самых дорогих рысаков?

В общем, как только конокрадов найдут, они все расскажут.