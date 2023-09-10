Стали известны предварительные результаты выборов губернатора Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае завершились губернаторские выборы. В 20:00 10 сентября закрылись все участки, и голосование официально завершилось. Рассказываем про предварительные результаты выборов губернатора Красноярского края 2023.

Первые итоги на выборах губернатора в Красноярском крае

По данным онлайн-табло ЦИК на вечер 10 сентября в нашем регионе лидирует Михаил Котюков (Единая Россия) с 69,91% голосов, второе место занимает Александр Глисков (ЛДПР) - 11,89%, третье - Ирина Иванова (партия Зеленые) - 8,44%,, четвертое - Андрей Новак (КПРФ) - 5,99%, а замыкает список Максим Маркерт (Справедливая Россия - За правду) - 2,33%. По данным на 21:30 обработано 1,57% протоколов

Явка на выборах губернатора Красноярского края 10 сентября 2023 года

ЦИК опубликовал информацию, что явка 10 сентября на 18:00 составила 33,47% избирателей.

Когда озвучат окончательные результаты выборов губернатора Красноярского края

Официально нового главу региона назовут после подсчета всех голосов. О точном времени пока официально не объявлялось.