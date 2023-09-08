Фото: «Поиск пропавших детей - Красноярск»

В Красноярском крае молодая пара таинственно пропала во время сплава по Мане. Они не выходят на связь с 24 июля.

В полицию сообщение поступило только вчера, 7 сентября. К стражам порядка обратился отец девушки. Он рассказал, что 20 июля его дочь ушла в туристический поход вместе с молодым человеком, а с 24 июля они перестали выходить на связь. Сейчас их местонахождение устанавливается.

Информацию о пропавших опубликовали волонтеры КРОО «Поиск пропавших детей - Красноярск».

Их предполагаемый маршрут: исток реки Мана - поселок Усть-Мана (пеший и водный путь).

Приметы:

Валерия: рост 168 см, телосложение среднее, глаза серого цвета, темно-русые волосы длиной ниже плеч.

Николай: рост 175 см, среднего телосложения, глаза серо-голубые, волосы каштановые, носит рыжую бороду.

Одеты: костюмы цвета хаки. С собой у них было две лодки Паккрафт, а также большие походные рюкзаки.

В социальных сетях волонтеры отмечают, что Николай и Валерия могут быть в труднодоступных и малообжитых районах региона.

Всех, кому что-либо известно о пропавших, просят звонить по телефонам 8(391) 262-11-77 (дежурная часть), 8-950-99-66-066 (волонтеры) или 112.