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Избирком опубликовал сведения о доходах и об имуществе зарегистрированных кандидатов на должность губернатора Красноярского края. Выборы официально стартовали сегодня утром, 8 сентября.

В выборах главы региона участвуют пять человек. В документе они представлены в алфавитном порядке.

Александр Глисков (ЛДПР) задекларировал 2,97 миллиона рублей за 2022 год. Его источник дохода - Законодательное собрание Красноярского края. У него есть половина земельного участка в 34 кв. м, половина гаража в 25,8 кв. м, 100 акций (номинальная стоимость каждой один рубль) племенного завода «Соболевский», а также 2 банковских счета (сумма остатка на них - 377 тысяч рублей).

У Ирины Ивановой («Зеленые») доход указан в 3,3 млн рублей. У нее четыре источника: Законодательное собрание, вклад в банке, «8 канал» и одно частное лицо. Ей принадлежат четыре квартиры площадью 66,4, 39,2, 185,2 и 69,7 кв. м, нежилое помещение в 332,4 кв. м, а также два места на автостоянке. У Ивановой есть внедорожник Range Rover Evoque 2011 года.

Всего у женщины девять банковских счетов (сумма остатка - около 1 млн рублей).

Врио губернатора Михаил Котюков («Единая Россия») заработал 19,7 млн рублей в 2022 году. У него два источника дохода: министерство финансов России и вклад в банке.

У семьи Котюкова есть участок в 358 кв. м, жилой дом в 163,5 кв. м, пять квартир и два места для машин. Транспортные средства у кандидата такие: мотоцикл BMW G310R 2020 года, автомобиль BMW Х3 2010 года, а также BMW X5 2012 года. Жена Котюкова владеет TOYOTA RAV 4 2001 года и BMW X3, но уже 2019 года выпуска.

У Михаила Котюкова 16 банковских счетов (сумма остатка - около 17,3 млн рублей), у Анны Котюковой также 16 счетов (сумма остатка - около 845 тысяч рублей).

Максим Маркерт («Справедливая Россия» — «Патриоты» — «За правду») указал доход в 10,4 млн рублей. У него шесть источников: Законодательное собрание края, три вклада в разных банках и два частных лица. Его супруга заработала 2,5 млн рублей.

Семье кандидата принадлежат шесть квартир, участок в 788 кв. м, одно место для машины и нежилое помещение.

У Маркерта пять автомобилей: BMW X6 2015 года, грузовик Isuzu Elf 1993 года, автобус Hyundai Chorus 1997 года, Lada Largus 2020 года и Audi A8 2015 года. Помимо этого, в документе указаны 16 банковских счетов (сумма остатка - около 109 тысяч рублей). У его жены пять счетов (сумма остатка на них - около 140 тысяч рублей).

Андрей Новак (КПРФ) задекларировал 4,5 млн рублей. Источник — Заксобрание и вклад в банке. Имущества и машин у него нет, зато в наличии 8 банковских счетов (сумма остатка - около 18 тысяч рублей).

У супруги Новака имеется участок в 418 кв. м, жилой дом в 51,7 квадрата, квартира в 46,9 кв. м, автомобиль Volkswagen Touareg, 2011 г.в, а также пять банковских счетов (сумма остатка - около 3 тысяч рублей). В 2022 году она ничего не заработала.