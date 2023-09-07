В Красноярске начали показывать фильм «Оппенгеймер» Фото: Мария ЛЕНЦ

Фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» начали показывать в красноярском кинотеатре «Луч». Соответствующая афиша появилась на сайте. А вот с премьерой другого мирового хита – «Барби», придётся немного подождать. Его покажут на больших экранах только на следующей неделе. Хотя мировая премьера состоялась ещё в конце июля. Рассказываем, где посмотреть «Барби» и «Оппенгеймер» в Красноярске 2023

О чём фильмы «Барби» и «Оппенгеймер»

«Барби» - фэнтезийная комедия, основанная на серии одноименных игрушек. Роль Барби исполнила Марго Робби, роль Кена – Райан Гослинг. Фильм уже собрал в прокате больше миллиарда долларов.

Главная героиня – стереотипная кукла. Её утро начинает с песни о розовом цвете, а вечером она идёт на шумную вечеринку. Но в один момент всё меняется. Живя в кукольном мире, она вдруг начинает превращаться в живого человека. Единственный способ это остановить – переместиться в реальный мир.

«Оппенгеймер» - полная противоположность. Это кино основанное на реальных событиях. Фильм рассказывает историю Роберта Оппенгеймара – отца атомной бомбы. Снял картину Кристофер Нолан, известный по фильмам «Начало» и «Интерстеллар», а главную роль сыграл Киллиан Мёрфи.

Роберт Оппенгеймер был руководителем «Манхэттенского проекта». Так в США назвали программу по разработке ядерного оружия во время второй мировой войны. Но от своего детища Оппенгеймер пришёл в ужас после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. После чего он стал одним из самых ярых противников дальнейших ядерных разработок.

В мировой прокат фильмы вышли в один день. И из-за контраста в сети появилось много мемов. Совпадение с датой премьеры окрестили ёмким «Барбенгеймер».

Где посмотреть «Оппенгеймер» в Красноярске 2023

7 сентября премьера прошла в кинотеатре «Луч». Сеансы: в любое время суток есть и на выходных. В остальных кинозалах Красноярска историю об отце атомной бомбы не показывают.

Где посмотреть «Барби» в Красноярске 2023

Этот фильм придётся подождать до следующей недели. Но его будут показывать не только в «Луче». Дата и список мест, где пройдёт премьера «Барби»:

кинотеатр «Мори Синема» - 14 сентября;

кинотеатр «Эпицентр» - 15 сентября;

кинотеатр «Луч» - 16 сентября.