В Красноярском крае только 17% жителей довольны рабочим местом Фото: Мария ЛЕНЦ

Только 17% жителей края довольны своим рабочим местом. Такие данные приводит сервис hh.ru. Люди отметили, до идеальной работы легко добраться, там должен быть кондиционер и хорошее освещение. Но на практике это есть не у всех. Рассказываем, чего жителям Красноярского края не хватает на рабочем месте в 2023 году.

Чем недовольны на рабочем месте жители Красноярского края 2023

Как правилом, своим рабочим местом довольны только офисные сотрудники, а вот у остальных с этим сложнее. Больше всего претензий у людей занятых в продажах, логистике и сервисном обслуживании. Не нравится место и представителям рабочих профессий.

13% опрошенных рассказали, что за свой счёт покупали на работу мебель или технику. Ещё 21% высказались, что приносили необходимое из дома.

По данным опроса, больше половины людей высказались, что им не хватает зоны отдыха. 32% отметили кондиционеры. 22% рассказали, что у них нет кухни или столовой. Ещё двадцати не хватает комнат для переговоров. Часть респондентов пожаловались на отсутствие окон, раздельного санузла и туалета, а также душевой.

Идеальное рабочее место для жителя Красноярского края 2023

Его люди описывают. Во-первых, до работы легко добраться. Во-вторых, на самом месте должна быть комфортная температура. Среди важных критериев опрошенные люди отметили чистоту, низкий уровень шума и хорошее освещение. Наименее важная деталь для идеального рабочего места – это комнатные растения.