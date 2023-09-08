В Красноярск пришла осенняя погода Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярск пришла осенняя погода. Ближайшая суббота по данным синоптиков будет пасмурной и дождливой. Солнце не будет сильно радовать и в воскресенье. Рассказываем о погоде на выходные 9-10 сентября в Красноярске 2023

Погода в Красноярске 9 сентября 2023

По данным Гидрометцентра, днём будет облачно, ожидается дождь. Температура воздуха +13 градусов.

Сервис GISMETEO на субботу прогнозирует +17. Малооблачно и дождь.

Ещё более неутешительный прогноз у Яндекс.Погоды. По данным этого сервиса, на город обрушиться ливень, который закончится только ближе к вечеру. Температура воздуха при этом 15 градусов выше ноля.

В первый выходной день без зонтика на улице не обойтись. Порывы ветра будут достигать пяти метров в секунду.

Погода в Красноярске 10 сентября 2023

На воскресенье прогноз более утешительный. По данным Гидрометцентра, воздух в городе прогреется до 15 градусов тепла. Дождя и ветра уже не будет.

Сервис GISMETEO заявляет, что столбик термометра поднимется до отметки +18 градусов. Будет малооблачно, но без осадков.

Яндеск.Погода предупреждает, утром ожидается пасмурная погода, но ближе к обеду будет облачно с прояснениями и 16 градусов выше ноля за окном.

Что касается ночных температур, они будут в районе 6 – 9 градусов тепла. В темное время суток с субботы на воскресенье также возможен дождь.