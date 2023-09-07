Житель Красноярского края заразился туляремией после того, как съел колбасу, порезанную ножом, которым давил клещей

Фото: Мария ЛЕНЦ

67-летний житель Балахтинского района заразился туляремией после того, как съел колбасу, порезанную ножом, которым убил клеща. Об этом сообщает глава Роспотребнадзора Красноярского края Дмитрий Горяев.

Дело было так: мужчина вернулся из леса и обнаружил на себе клещей. Он начал давить их сначала руками, а затем ножом. Затем балахтинец этим же ножом порезал колбасу, которую не побрезговал съесть. В итоге сельчанин заразился туляремией – инфекционным заболеванием, характеризующимся повышением температуры тела до 40 градусов, головной болью, поражением лимфоузлов и язвами.

С 2012 года это лишь третий случай заражения туляремией. Остальные два случая были зафиксированы в 2021 и 2022 годах. Тогда люди заражались после разделывания туш ондатры и зайца.

В общей сложности за неделю в Красноярском крае от укусов клещей пострадал 81 человек, что на 10% выше, чем на предыдущей неделе. В регионе начинается новая волна активности паразитов.